L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental es presenta davant del consell d’alcaldes de la comarca

Ja hi ha 14 Ateneus Cooperatius a Catalunya i enguany s’hi ha afegit l’Ateneu del Vallès Oriental. Les tres línies de treball principals, en el període d’un any, seran: donar atenció i assessorament a un mínim de 1.000 persones (en relació a la difusió, creació o gestió d’empreses d’economia social); aconseguir una inserció laboral d’un mínim del 3% d'aquests usuaris; i acompanyar a la creació d’almenys 30 cooperatives noves a la comarca.

En un acte celebrat aquest dimecres a la Masia de Carrencà de Martorelles, la coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, Montse Lamata, va explicar que l’assessorament, l’acompanyament i la formació són també tres eines bàsiques de l’Ateneu Cooperatiu, així com “la sensibilització i difusió (de les empreses d’economia social i el mateix Ateneu) amb tallers per a tot tipus de públics”, la consolidació del teixit de l'economia social “amb la generació de noves empreses” i la creació “d’espais de trobada on tots aquests els nous emprenedors puguin compartir quins reptes i necessitats tenen i com entre tots podem generar projectes des de la intercooperació”.

L'acte de presentació de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, és emmarcat en el programa AraCoop de la Direcció General d'Economia Social del Departament de Treball. Ha estat presidit per Marc Candela, alcalde de Martorelles i conseller comarcal de Promoció Econòmica i Estudis, Josep Vidal, director general d’Economia Social, i Montse Lamata, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Vidal, en representació de la Generalitat, va destacar com l'aposta compromesa vers el cooperativisme ve donada per les xifres obtingudes en els anys de crisi: "L'economia social, i especialment l'economia cooperativa, ha estat molt més capaç de resistir la crisi que no les empreses ordinàries". Com que aquestes empreses són “governades pels propis treballadors i estan molt vinculades al territori”, abans de tancar o de deslocalitzar els negocis, “els treballadors, que formen part de la comunitat, busquen alternatives i altres maneres de donar-li continuïtat", segons apuntava Vidal.

L’Ateneu Cooperatiu és resultat d’un conveni signat entre la Generalitat, el Consell Comarcal i les cooperatives Facto Assessors, Doble Via, Espai Assessor, Som Contrapunt i Escola Sant Gervasi, amb l’objectiu de fomentar el cooperativisme i l’economia social, per tal “de generar ocupació i crear empreses cooperatives'.

Les entitats col·laboradores que ja han confirmat la seva adhesió i han signat la Carta de Suport a l’Ateneu són les següents:

Apindep Ronçana, SCCL

Col·lectiu Ronda, SCCL

Coop57, SCCL

Cooperativa Setanta, SCCL

Federació de Cooperatives de Treball

Federació de Cooperatives d'Ensenyament

Granollers Mercat

Ajuntament de Montornès del Vallès

Centre Cultural La Clau (Sant Celoni)