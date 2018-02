El Síndic insta l’Estat a reclamar la devolució de la indemnització d’1.350.729 euros a partir de la sentència del TC sobre el Castor

El Síndic de Greuges reclama, a més, una auditoria objectiva sobre les condicions tècniques de la plataforma. Assegura que cal un peritatge oficial dels danys provocats pels terratrèmols en edificis i equipaments de les terres del Sénia i, en funció dels resultats, revisar les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

El Síndic de Greuges de Catalunya destaca que la Sentència 152/2017 del Tribunal Constitucional sobre la plataforma Castor declara nul·les de ple dret, per inconstitucionals, les normes que emparaven el pagament de la compensació a l'empresa que gestionava la plataforma i el fet que aquesta compensació es pagués amb càrrec als consumidors de gas. Per aquesta raó, recordarà per carta al Govern de l’Estat que ha de fer efectiva en la seva totalitat la sentència del Tribunal Constitucional sobre la plataforma de gas Castor. Això implica que l’executiu reclami a la companyia Escal UGS, SL, concessionària del fallit magatzem de gas subterrani, la devolució de la indemnització d’1.350.729 euros que va cobrar a finals de 2014. Aquesta devolució també ha d'incloure els interessos meritats des que es va pagar la compensació fins que es retorni.

També comporta que s’hagi de retornar als consumidors de gas diners extra que se’ls ha carregat des de l’any 2016 en el total de la factura en concepte de la indemnització i el manteniment del Castor.

Aquest és el primer pas que l’executiu espanyol ha de dur a terme després d’acatar la sentència del Tribunal Constitucional del passat 21 de desembre. D’aquesta manera podria revertir una situació que ha esdevingut inconstitucional i que des del primer moment el Síndic ha qualificat de totalment injusta per als consumidors.

Amb aquesta sentència, i a partir d’un recurs presentat pel Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i el Grup Parlamentari Socialista al Congrés, el desembre de 2017 el TC declara inconstitucionals i nuls de ple dret els articles 4,5 i 6 del Reial decret per mitjà del qual es va aprovar l’esmentada indemnització per a la companyia i l’obligació dels usuaris d’assumir-ne el pagament durant 30 anys. Rafael Ribó també s'adreçarà als promotors dels recursos que han donat lloc a la sentència per demanar-los que sol·licitin al TC l'execució total de la sentència.

El Síndic argumenta que el Govern espanyol no pot fugir d’aquestes obligacions, tal com sembla que pretenia fer el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, quan fa dos dies va declarar que la indemnització estava acordada prèviament amb l’empresa, que era una de les condicions que es van fixar al seu dia quan es va atorgar la concessió per construir i explotar la plataforma Castor i que el Tribunal Suprem va avalar l’any 2013. En aquest sentit, el Síndic destaca que quan es va acordar al pagament de la compensació a Escal no es va comprovar si es complien els dos requisits establerts en la resolució del Tribunal Suprem de l’any 2013 a què feia referència el ministre: que la plataforma fos operativa en un futur i que en cas d’aturada aquesta no fos causada per una actuació negligent de l’empresa.

Precisament per detectar possibles negligències i responsabilitats, el Síndic també preveu demanar a l’executiu espanyol que encarregui una auditoria objectiva sobre les condicions tècniques de la plataforma Castor. L’informe ha de dictaminar si es van complir els requisits necessaris per garantir que el projecte era plenament viable. També haurà d’analitzar si complia les condicions de la legislació mediambiental.

Els informes a què ha tingut accés el Síndic, entre els quals hi ha el del Massachusetts Institute of Technology (MIT), exposen que hi ha prou indicis que els sismes que van tenir lloc el 2013 són el resultat final de la seqüència de decisions empresarials i tècniques preses per la companyia Escal UGS. Dit això, el Síndic afirma que cal demanar un peritatge oficial dels danys provocats pels terratrèmols en edificis i instal·lacions a les terres del Sénia. I en funció dels resultats, caldrà revisar les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

El Síndic compta amb la col·laboració d’un grup de treball creat especialment per fer seguiment de les actuacions i les novetats relacionades amb el Castor. Actualment, hi col·laboren els representants dels col·legis professionals de geòlegs, ambientòlegs i enginyers de camins. La Plataforma per les Terres del Sénia també participa en aquest grup de treball.

El novembre de 2014 el Síndic va presentar un informe monogràfic sobre el projecte Castor. Des de l’inici de la plataforma, i a partir de les queixes rebudes amb relació al Castor, un total de 714 fins avui, el Síndic ha insistit que cal aclarir els fets i rescabalar tant el cost assumit pels usuaris com els danys provocats pels sismes a les Terres de l’Ebre.