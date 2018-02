Part del Pirineu i Prepirineu reuneix les condicions per a la creació d'una zona de protecció del medi natural nocturn

L'estudi d'avaluació de la qualitat del cel nocturn als parcs naturals de Catalunya, endegat per la Generalitat l'any 2012, ha conclòs que les zones allunyades de les grans aglomeracions urbanes són les que mantenen millors condicions del cel nocturn. Els resultats més destacats de la campanya d'avaluació de la qualitat del cel nocturn del 2017 indiquen que: determinades ubicacions tenen una qualitat excel·lent, especialment el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (els refugis d'Amitges i l'Estany Llong).

El Parc Nacional d'Aigüestortes demanarà la certificació Starlight al llarg d'aquest 2018, iniciativa propiciada per l'excel·lent qualitat del cel mesurada en aquesta àrea. Els Parcs Naturals dels Ports i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i tota la franja del Pirineu i Prepirineu occidental presenten, en les zones naturals protegides, nivells de qualitat excel·lents de forma clara i mantinguda.



La Xarxa catalana de seguiment de la contaminació lumínica proporciona dades de l'estat del cel nocturn des de fa quatre anys, i s'hi afegeixen mesures puntuals per avaluar llocs d'especial interès. Parc Natural d'Aigües Tortes, Alta Garrotxa, Parc Natural del Montsant i de Cap de Creus són punts d'especial interés. Per aquest motiu, la Fundació Starlight, entitat que gestiona les Certificacions per delegació de la Unesco, va renovar recentment la Certificació com a Reserva i Destinació Turística Starlight a la zona per quatre anys més.



Ara començarà un procés de diagnosi per a la possible creació d'una gran zona al nord-oest de Catalunya per preservar el medi natural nocturn i millorar l'hàbitat d'espècies nocturnes de determinats parcs. Aquest 2018 s'estan duent a terme projectes de protecció, en diferent fases de desenvolupament, als Parcs Naturals de Montsant i de Cap de Creus; al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; i als espais d'interès natural de l'Alta Garrotxa i de les Muntanyes de Prades.

