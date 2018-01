'Demain, tous crétins?' els disruptors endocrins en el punt de mira

El documental 'Demain, tous crétins?', recull tot un seguit de conclusions de les investigacions de científics francesos i nord-americans sobre els efectes dels disruptors endocrins, especialment en el cervell dels nadons, i els assenyalen com a possibles causants d'alteracions en les capacitats intel·lectuals com la hiperactivitat o dificultats en l'aprenentatge.

En el reportatge rebela que les investigacions científiques posen de manifest que els nadons que neixen avui en dia als Estats Units tenen més de 100 molècules químiques mesurables a la sang. Una altra dada devastadora que apareix en el documental és que el nombre de nens diagnosticats amb autisme va augmentar un 600% a Califòrnia entre 1990 i 2001. L'estudi es planteja si els disruptors endocrins tenen alguna cosa a veure amb dades com aquesta. Aquesta és la pregunta subjacent que es planteja "Demà, tots idiotes? ".

Els autors del reportatge, Sylvie Gilman i Thierry de Lestrade tenien com a objectiu trobar explicacions científiques a la possible relació de la irrupció dels disruptors endocrins en la nostra quotidianitat (plàstics, cosmètics, pintures, sofàs impregnats amb retardans de flama...) per això van parlar amb investigadors francesos i nord-americans que s'han especialitzat en el tema.

Aquestes molècules, designades el 2002 per l'Organització Mundial de la Salut com a substàncies "[...] o una barreja que altera / funció (s) del sistema endocrí i [...] provoquen un efecte perjudicial sobre la salut de l'individu, sobre la seva descendència o subpoblacions" poden afectar principalment les dones embarassades, especialment durant el primer l'embaràs. L'alerta mèdica i científica sobre els perills d'aquestes molècules, adverteixen que els impactes d'aquestes molècules són una bomba en el temps. L'any passat, un grup de 1.600 metges francesos ja va aixecar l'alarma i advertia de la necessitat de controlar l'ús d'aquestes substàncies en la fabricació d'estris d'ús quotidià. El col·lectiu de metges que inclou endocrinòlgegs, ginecòlegs i medicina general, feia un especial incís en la restricció d'aquetes substàncies especialment en el període d'embaràs.