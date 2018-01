Edmaktub va observar prop de 200 balenes en aigües catalanes durant el 2017

El 2017 va ser la quarta temporada consecutiva de recollida de dades per al Projecte Rorcual, amb sortides diàries de febrer a juny. Després d'aquest temps observant els hàbits dels cetacis i recollint dades, l'entitat considera que hi ha evidències que les aigües del Garraf són una zona d'elevada presència de rorqual comú, un tipus de balenes que visiten la zona per a alimentar-se i no hi són de pas com es creia fins fa poc.

Edmaktub es dedica a l'estudi científic i a la divulgació del medi aquàtic, especialment a la investigació dels cetacis. A través del projecte Rorcual s'han recollit dades per les que es constata que la costa catalana i, especialment la del Garraf, és una zona d'elevada presència temporal de rorqual comú. Segons l'entitat, hi ha indicis que aquesta circumstància seria extrapolable al Mar Balear, que seria també una zona d'alimentació i no un simple corredor migratori com es venia afirmant fins ara. Imatges aèries de diferents individus alimentant-se en superfície s'han pogut enregistrar amb el dron d'investigació en diferents dies i temporades.

El total d'albiraments registrats per l'equip científic de EDMAKTUB durant l'any passat s'eleva a 65, amb 82 balenes observades entre els mesos de març i maig de 2017.

En la investigació també hi participen barques de pescadors professionals que entre febrer i maig van comunicar un total de 139 balenes observades.

Més de 60 embarcacions de pesca professional, pertanyents a 7 confraries, col.laboren amb el projecte i recullen dades al llarg de la franja costanera entre Palamós i Cambrils. En la seva majoria són pescadors d'arrossegament per coincidir la seva zona de treball amb les de més presència de balenes.

Edmaktub va ser fundada l'any 2000 i desenvolupa les seves activitats a través de diferents projectes d'investigació, basats en el coneixement del mar i de la fauna marina per preservar la seva riquesa i biodiversitat. Amb aquesta finalitat, l'associació disposa d'una àmplia plataforma d'investigació l'eix central de la qual és un catamarà equipat amb multicópter teledirigit (dron), hidròfon i divers instrumental per a la recollida de mostres, sons i imatges.