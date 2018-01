IAEDEN vol presentar una queixa a Europa per les "elevades costes" que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol

L'entitat vinculada al moviment 'Salvem l'Empordà' recorda que s'ha vist obligada a pagar recentment 17.600 euros de costes per un procediment judicial contra Red Eléctrica, en relació al projecte de la MAT. Això va fer trontollar la viabilitat de IAEDEN, però gràcies a les aportacions que va fer la ciutadania es va acabar salvant.

L'entitat ecologista IAEDEN està estudiant la possibilitat de presentar una queixa formal al Parlament Europeu per les elevades costes que tenen els processos judicials a l'estat espanyol. De fet, asseguren que ja s'han vist obligats a replantejar-se moltes demandes que volien tirar endavant per les despeses que suposen els recursos que s'interposen. És cert que en primera instància no és habitual que t'apliquin costes, però si es presenta un recurs, i es va a segona instància, sí que n'hi ha, argumenta la portaveu de IAEDEN, Marta Ball-llosera.

El revés judicial que va suposar per a la IAEDEN el pagament de les costes judicials pel litigi contra Red Eléctrica – en relació al projecte de la MAT -, ha fet que l'entitat es plantegi fer arribar una queixa formal al Parlament Europeu. L'objectiu és denunciar les elevades despeses que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol.



De moment l'entitat ha aconseguit que un eurodiputat hagi fet una pregunta al Parlament Europeu en aquest sentit, però encara no se l'hi ha donat resposta. Amb tot, IAEDEN ja s'ha començat a moure i un advocat està estudiant la manera més viable de fer aquesta queixa.



El Tribunal Supem va tombar el recurs que va presentar IAEDEN contra Red Eléctrica pel projecte de la MAT. Això va fer que es veiés obligada a pagar 17.600 euros en costes, una xifra que l'entitat no podia assumir i per això va iniciar una campanya de recollida de fons per tal de poder salvar-se.



La resposta de la ciutadania va ser immediata i en només tres dies IAEDEN va recaptar 19.000 euros per fer front a aquestes despeses. La veritat és que va ser un autèntic orgull i un èxit veure com la gent es va implicar, ha reblat Ball-llosera.



Gairebé mig any després d'aquesta campanya IAEDEN ja ha pagat totes les costes llevat d'una, que l'advocacia de l'estat està calculant. La portaveu però, diu que disposen dels diners, i que un cop els arribi ho abonaran.

Font: ACN