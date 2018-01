Girona impulsa una línia d'atenció telefònica per assessorar i informar els veïns que pateixen càncer

La Fundació Oncolliga i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) volen impulsar una línia d'atenció telefònica per assessorar i informar els gironins que pateixen càncer. Aquesta línia, un call center, tindrà com a interlocutor un especialista que explicaria als pacients tots els passos que s'han de seguir d'ençà que se'ls detecta la malaltia.

El projecte es troba en una fase embrionària, però tant la fundació com l'ICO esperen poder-lo acabar de definir en els propers mesos. De fet, aquest any l'Oncotrail –la cursa benèfica de 100 quilòmetres que organitza l'Oncolliga- ampliarà els seus objectius solidaris incloent una partida destinada a crear aquesta línia.

L'Oncotrail és una cursa solidària de 100 quilòmetres per equips, que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels pacients amb càncer i els seus familiars. L'itinerari és circular, amb sortida i arribada a Palafrugell (Baix Empordà). L'organització de l'Oncotrail va a càrrec exclusivament de voluntaris (gairebé 600).



Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar (tot i que molts superen aquesta quantitat amb escreix). En total, durant les cinc edicions que s'han celebrat fins ara, l'Oncotrail ha recaptat 639.901,95 euros. I d'aquests, 233.768,50 corresponen a l'edició del 2017 (on 198 equips van prendre part a la cursa).



158.000 euros a hospitals



De tots els diners recaptats durant l'Oncotrail 2017, la partida més gran (en concret, 157.696,27 euros) s'ha destinat a hospitals gironins, per cobrir necessitats a les quals l'Administració no pot arribar. El centre que ha rebut la inversió més important és el Josep Trueta de Girona.



Aquí, l'Oncolliga hi ha aportat 59.248 euros. D'aquests, 22.948 ja han permès adquirir aparells que permetran fer biòpsies líquides per tractar tumors pulmonars i els 36.300 euros restants es destinaran a comprar un fibroscopi per millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients.



La segona partida més important, de 44.700 euros, s'ha destinat a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) per comprar una vintena de butaques per als acompanyants dels malalts hospitalitzats. La resta d'aportacions es reparteix entre els hospitals de Palamós (25.896 euros), Figueres (8.788 euros), Campdevànol (2.972 euros) i Olot (16.020 euros).



Pel què fa a la resta dels diners recollits durant la darrera Oncotrail, 28.000 euros s'han destinat a recerca, 50.000 euros permetran finançar un estudi al voltant de la dieta i el càncer i els 48.000 euros restants han anat a parar al dia a dia de la Fundació Oncolliga.



Avui, justament, s'obren les inscripcions per a la sisena edició de l'Oncotrail (que se celebrarà els dies 6 i 7 d'octubre). Els promotors de la cursa s'han marcat un límit màxim de 200 equips participants, cadascun dels quals pot tenir entre sis i vuit membres.

