La fiscalia arxiva la denuncia de l'Ajuntament de Barcelona contra FCC perquè no veu "indicis" de delicte

La fiscalia també ha arxivat la denúncia presentada per l'Ajuntament de Barcelona per un presumpte delicte de frau contra Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en el servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Segons la resolució del ministeri públic, la companyia no va actuar amb la finalitat d'un enriquiment propi en perjudici de l'Ajuntament, tot que no descarta que pugui existir incompliment del contracte.

La decisió arriba després que la mateixa fiscalia hagi arxivat una altra demanda contra la companyia, en aquest cas del consistori de Badalona, per uns fets similars. El govern d'Ada Colau va xifrar el frau en 3,3 milions i el mes de juliol passat va multar FCC amb 7 milions per incomplir el contracte de neteja, per compensar els serveis no prestats i pels danys i perjudicis que va causar en barrejar tones d'envasos recollits selectivament amb d'altres residus.

Després de poc més d'un any d'investigació, la fiscalia ha emès una resolució que considera que la denuncia que va presentar el consistori era imprecisa i que no concretava els fets presumptament il·lícits i no determinava quins serveis en serien els afectats. Amb tot, assenyala que va decidir investigar el cas perquè amb el document de demanda anava acompanyat de diversos correus electrònics i una notícia periodística que apuntava presumptes irregularitats que podien donar peu a l'existència d'un delicte de frau i de falsedat documental.



La fiscalia sosté que les dades recollides durant el procés d'instrucció i el resultat de l'Auditoria externa feta a FCC han revelat que existeix un dubte més que raonable que l'adjudicatària hagués tingut intenció d'enganyar l'Ajuntament per enriquir-se. Amb tot, reconeix degudament justificat que s'obrís aquesta investigació i no descarta que hagi existit un incompliment contractual per part de l'empresa adjudicatària, en base al qual poder exigir una responsabilitat econòmica de caràcter objectiu.



El ministeri públic també assenyala que els fets investigats afecten una mínima proporció del total de les obligacions contractuals de l'empresa amb una repercussió econòmica i ambiental d'igual proporció.



La resolució fa referència a la recollida de voluminosos i reconeix que sembla que van existir irregularitats en els darrers mesos de 2014.



Pel que respecta als envasos, la investigació ha determinat que van barrejar-se aquesta mena de residus amb altres fraccions. Segons els responsables de FCC es va fer per compensar l'increment d'envasos que es va registrar a causa d'un desbordament dels contenidors que feien que moltes ampolles i altres elements quedessin a fora. El personal de neteja les hauria recollit manualment i computat com a envàs quan en realitat s'havien de considerar rebuig, indica l'escrit que assenyala que FCC hauria computat un augment de tones d'aquests residus.



En l'àmbit de neteja viària, la resolució apunta que no es pot acreditar que els serveis no es duguéssim a terme perquè la documentació aportada per l'Ajuntament no es pot considerar com a prova fiable almenys en l'àmbit penal.

Font: ACN