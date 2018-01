Entra en vigor normativa europea que fa que els pagaments en línia siguin més segurs, més fàcils i més econòmics.

L'objectiu de la revisió de la Directiva sobre els serveis de pagament, en vigor des del 13 de gener, és modernitzar els serveis de pagament a Europa perquè se'n puguin beneficiar consumidors i empreses i la UE pugui seguir el ritme de l'evolució del mercat.

Aquesta Directiva vol fer més planera la creació d'un mercat únic digital a la UE. A més, impulsarà els pagaments amb el mòbil i el desenvolupament d'empreses innovadores a Internet. Aquesta nova Directiva prohibirà els recàrrecs per pagament amb targeta de crèdit o de dèbit i així farà estalviar cada any més de 550 milions d'euros als consumidors europeus. A més a més, els consumidors estaran més ben protegits a l'hora de fer pagaments electrònics, segons el vicepresident responsable d'Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de Capitals, Valdis Dombrovskis.

La nova Directiva va entrar en vigor ahir dissabte mitjançant les disposicions que hauran d'haver introduït els estats membres en els seus ordenaments jurídics nacionals. Caldrà, per tant, que els estats membres:

-Prohibeixin els recàrrecs i qualsevol despesa addicional si els consumidors volen pagar amb una targeta de crèdit o de dèbit a establiments comercials o per Internet,

-Obrin el mercat de pagaments de la UE a les empreses que ofereixen serveis de pagament permetent-los l'accés a la informació sobre els comptes dels consumidors,

-Introdueixin criteris de seguretat molt estrictes pel que fa als pagaments electrònics i a la protecció de les dades financeres dels consumidors

-Millorin els drets dels consumidors reduint, per exemple, la seva responsabilitat en cas de pagaments no autoritzats o introduint el dret a la devolució sense condicions («sense fer preguntes») dels càrrecs en compte fets en euros.

La nova Directiva sobre els serveis de pagament (Directiva (UE) 2015/2366), proposada per la Comissió Europea el mes de juliol del 2013 i aprovada pels colegisladors (Parlament Europeu i Consell) el 2015, és l'últim d'una sèrie d'actes legislatius aprovats per la UE per establir serveis de pagament moderns, eficients i econòmics i millorar la protecció de consumidors i empreses europees.

La nova Directiva deroga l'anterior 2007/64/CE, però n'incorpora les disposicions i assenta el fonament jurídic de la creació d'un mercat únic de serveis de pagament a tota la UE.

