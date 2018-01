La cooperativa de consumidors d'electricitat Som Energia abaixa preus a partir d'aquest gener

A partir d'aquest gener la cooperativa de consumidors d'energia verda Som Energia ha anunciat que modifica els preus de les tarifes de llum per ajustar-se a l’objectiu de marge econòmic que té establert. A la pràctica això suposa una revisió a la baixa del preu que es pagarà per cada kWh utilitzat.

La cooperativa que des dels seus inicis té com a objectiu impulsar un canvi de model energètic amb l'augment progressiu de les renovables, ha emès un comunicat en el que adverteix que el juliol passat van haver de pujar els preus per sobre del que és habitual perquè els costos de l’energia al mercat majorista els situaven en un escenari de pèrdues econòmiques al tancament de l’any.

Però a hores d’ara, els responsables de la cooperativa asseguren que poden ajustar millor els preus perquè ja han pogut compensar les pèrdues extraordinàries del primer semestre de 2017 i la previsió per a l’any vinent els ho permet fer.

La revisió de preus de la cooperativa està fixada per al juliol, en assemblea, es va acordar que el preu de venda de l’electricitat seria fix i es mantindria des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de l’any següent, amb l’objectiu a llarg termini que el marge de comercialització estigués al voltant del 4%. I que aquest marge només s'aplicaria sobre el terme d’energia, sense posar-ne cap en el terme de potència (terme fix). Som Energia informa que els preus només els modificaran si el marge s’allunya molt del que consideren adequat per a la cooperativa (entre el 2% i el 6% anual) i, evidentment, si es produeixen canvis a la part regulada que estableix el Govern.

Així, a finals d'any, la junta ha vist que si mantingués els preus fixats al juliol, el marge econòmic hauria superat el sostre que la cooperativa te establert. Per tant, el Consell Rector de la cooperativa ha aprovat reduir els preus per ajustar els resultats a allò que consideren just i adequat.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre que es va fundar el 2010. Des d'aleshores ja ha assolit més de 40.000 socis. Les seves activitats són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable.