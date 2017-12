El Consell de Ministres de la UE dona suport a 'l'impost al sol'

El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha aconseguit que el Consell de Ministres de la Unió Europea doni suport al polèmic peatge de suport a l'autoconsum. Es tracta d'una taxa aprovada després de la reforma del sistema elèctric que pretén que els usuaris que tinguin un sistema de generació autònom, com les plaques solars de les teulades, i estiguin connectats a la xarxa elèctrica, paguin un extra en el concepte d'energia a la seva factura.



La posició del Consell, assenyala en un article El Confidencial, fa incís en què la remuneració per l'excés d'electricitat injectada a la xarxa dependrà del marc regulador nacional. Els Estats membres han de decidir si ' s'imposen càrrecs a l'electricitat autoconsumida per garantir proporcionalitat i sostenibilitat financera al sistema'. Es permet l'emmagatzematge amb fotovoltaica, però això no eximeix de pagar càrrecs.

Un cop manifesta la posició d'aquest Consell Europeu, resta seguir els tràmits amb al Parlament Europeu i la Comissió i veure si es poden forjar els objectius que pretén tirar endavant el Ministeri d'Energia del Govern d'Espanya.



Aquest impost, desenvolupat en un Reial Decret d'autoconsum a l'any 2015, va ser recorregut davant del Tribunal Suprem per l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (Anpier) però el mes d'octubre passat l'Alt Tribunal va desestimar la reclamació.



Els impulsors de l'autoconsum criticaven que el Govern havia introduït aquest peatge de suport per impedir que es desenvolupés aquesta tecnologia, que amenaçava el negoci de les grans elèctriques. Per la seva banda, el govern estatal considera que l'autoconsum, quan qui ho realitza està connectat a la xarxa, ha de pagar un peatge de suport adduint que el pagament a la xarxa ha de ser més equitatiu i que es realitzi entre tots.



A l'altra banda, els qui s'oposen a aquesta taxa al·leguen que se'ls està imputant en el concepte d'energia un recàrrec injustificat, perquè ja paguen el peatge de suport en concepte de potència i no té sentit pagar un extra a l'energia que no es consumeix de la xarxa sinó que prové de la generació autònoma de cadascú.