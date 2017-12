L'oli novell de l'Empordà es presenta dissabte 16 a Girona

El proper dissabte 16 de desembre la DOP Oli de l'Empordà farà la presentació de la nova collita a Girona. Durant tot el matí s'instal·larà a l'exterior del Mercat del Lleó. En aquest punt es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP –Empordàlia SCCL, Xavier Maset Isach, Trull Ylla SL, Oli Serraferran (Oli de Ventalló SL), i Celler Cooperatiu d'Espolla SCCL–. Com a novetat en aquesta edició se servirà la tapa «Oli de l'Empordà», una creació de Girona Bons Fogons

Les persones que s'hi apropin podran participar en una acció solidària que permetrà a la DOP donar cent litres d'oli al Banc dels Aliments. El tast es farà acompanyat amb pa de Tramuntana, que facilita el Gremi de Flequers Artesans de Girona.

Nova tapa «Oli de l'Empordà»

Jaume Vila, del restaurant la Banyeta i del col·lectiu de cuina Girona Bons Fogons, ha preparat per a l'ocasió una tapa elaborada amb formatge del Mas Borni, carabassa, avellanes, paté d'olives i oli de la DOP. Els assistents que ho desitgin podran provar la tapa a la mateixa parada a l'exterior del Mercat del Lleó.



Presentació a Figueres

Una setmana després, el dissabte 23, tindrà lloc la presentació a Figueres, a la placeta baixa de la Rambla de 10 a 14 h. del matí. Durant tot el matí es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP. A les 10 del matí es farà un esmorzar de pa amb oli i xocolata i posteriorment, a les 12 h., una sessió de cuina en directe a càrrec de l'Escola d'Hostaleria de Figueres.



Promoció en els restaurants de Girona Bons Fogons

A més, per promocionar l'oli de la nova collita, es podran trobar durant tot el mes de desembre als restaurants adherits al col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons –Duc de l'Obac, El Celler de Can Roca, La Banyeta, La Riera de Sant Martí Vell, Massana, Occi; Umai, Divinum, Novara Hotels i EGG Gastronomia– que disposaran d'aquest oli per als seus clients.



Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà, preveu una collita reduïda en quant a kilos d'olives, però que gràcies al seu alt rendiment permetrà disposar d'una producció normal d'uns quatre-cents mil litres d'oli. La collita s'ha avançat 15 dies degut fonamentalment a les peculiars condicions meteorològiques d'enguany.

La DOP Empordà

L'oli d'oliva verge extra protegit amb la DOP Oli de l'Empordà s'elabora a partir d'oliveres inscrites en el registre corresponent de les varietats autòctones 'Argudell', 'Curivell', 'Llei de Cadaqués' i la varietat tradicional arbequina. Es considera com a varietats principals la varietat 'Argudell', que li dona el gust distintiu i és present en un percentatge mínim d'oli del 51% de la composició varietal.