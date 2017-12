Política Lingüística impulsa el programa Emmarca't amb l'objectiu que les grans marques usin més el català

Més de 4 milions de consumidors catalans consideren que el català és un valor afegit per a les marques de consum, però la majoria de marques amb més notorietat a Catalunya no tenen present el català al web ni a l’atenció telefònica. Així ho demostra l'anàlisi que ha portat a terme la Direcció General de Política Lingüística i que ha servit de base per al programa Emmarca't, destinat a promoure el català entre les grans marques.

Emmarca't és un programa adreçat principalment a executius i càrrecs directius de grans empreses. Els vol sensibilitzar del fet que el català és una oportunitat de negoci. En els propers mesos, Política Lingüística contactarà amb 288 marques líder que no tenen el català al web; 179 que no el tenen en el telèfon automatitzat d'atenció al client i 75 que no el tenen en l'atenció telefònica personal, per promoure-hi l’ús del català. El programa se centrarà especialment en les 10 marques de lideratge més destacat al país i en de sectors clau. Una fase diferent permetrà actuar sobre productes estratègics d'aquestes marques com els navegadors de cotxe. Finalment tindrà lloc una extensió del programa a les empreses amb més notorietat en l’àmbit local i comarcal amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'espai web Emmarca't permet consultar tota la informació del programa i inclou un vídeo de sensibilització que es farà públic en una campanya de difusió a les xarxes socials.

El sector dels subministraments de la llar és el que més bons resultats ofereix en relació amb l'atenció telefònica i web, pel que fa a presència del català. El segueixen el de transport de viatgers, vins i caves, aigua, llet i derivats, menjars congelats, serveis financers, ous, supermercats i hipermercats i alimentació en general. Higiene i cura personal i tabacs són els més mal posicionats.

De les marques analitzades, el 15,5 % ens mostren el web en català (si hi entrem amb un ordinador configurat en català) i fins a un 30,3 % tenen el català com a opció lingüística. El 80,6 % ens mostren el web en castellà i el 3,9 %, en anglès. Quant a disponibilitat, un 95,4 % ofereix el castellà i un 32,6 % ofereix l'anglès, mentre que hi ha un 32,2 % de marques que ofereixen versions en altres llengües. De les marques que tenen versió en català del web, el 77 % el tenen completament traduït mentre que un 23 % n'ofereixen una versió parcial.

L'anàlisi també revela que només en un 13 % dels contestadors automàtics dels telèfons d'atenció de les marques líder inicien la conversa en català i tan sols un 17 % el tenen disponible. Si el telèfon és a Catalunya, la disponibilitat arriba al 60,9 %. En l'atenció telefònica personal, la disponibilitat general és del 22,6 % i arriba al 62,7 % si el telèfon és a Catalunya.

Un segon treball que ha portat a terme la Direcció General de Política Lingüística, basat també en un panel de consumidors, ha revelat que més de 4 milions de consumidors catalans voldrien que el català fos més present a les grans marques; el 67,9 % dels consumidors voldria que l'atenció al públic de les seves marques i botigues preferides fos també en català, amb un resultat pràcticament idèntic pel que fa a l'atenció telefònica.

Més del 70 % dels consumidors utilitzen el català en comunicar-se amb el mòbil

L'anàlisi que ha portat a terme la Direcció General de Política Lingüística entre els consumidors, també aporta dades sobre el món digital. El 73,3 % dels consumidors utilitzen el català a les aplicacions de missatgeria mentre que el 72,8 % l’utilitzen a les xarxes socials. Aquestes xifres arriben al 86,1 % en xarxes i al 97,4 % en missatgeria entre les persones que tenen el català com a llengua habitual.

A la vista que el món digital i les tecnologies mòbils són una oportunitat i un repte per al català, la Direcció General de Política Lingüística vol afavorir que tingui una base sòlida en tecnologies lingüístiques i promoure una oferta competitiva de productes i serveis. En aquesta línia, convoca anualment una línia d’ajuts per a empreses destinada exclusivament a la traducció i la localització en català de productes tecnològics: apps, programari, videojocs, etc. També ofereix Cercaapps, un cercador d’apps (aplicacions per a dispositius mòbils) en català que en aquest moment ja n’inclou prop de 300.