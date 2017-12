Curs on line d'iniciació al voluntariat ambiental

La Xarxas de Voluntariat Ambiental de Catalunya busca nous integrants i facilita la seva formació i incentivació a través de formació on line. De moment s'han programat dos cursos que ofereix a través del Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya (PFVC): 'Iniciació al voluntariat ambiental' i 'Ambientalització de les entitsts'. Les dues formacions s'inicien el proper 18 de desembre.

Durant aquest curs descobrireu què és el voluntariat ambiental i com vosaltres podeu col·laborar-hi i engrandir aquesta tasca de protecció del medi ambiental tan important per a la nostra terra i el nostre planeta.

La Xarxa de Voluntariat Ambiental us ofereix, a través del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC), aquest curs com a oportunitat d’apropar-vos-hi amb compromís, coneixement i il·lusió.

El curs té una durada de 4 setmanes, durant els quals reflexionarem conjuntament sobre què entenem cadascú de nosaltres per voluntariat, quines possibilitats se’ns plantegen, com és una persona voluntària i quines sortides té dins de les entitats o organitzacions del sector ambiental.



