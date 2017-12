Campanya solidària: ajuda a aconseguir 60 kits per 60 famílies i evitar-los la pobresa energètica aquest hivern

Tot i que ja hagi passat el #GivingTuesday (el 28 de novembre), fins al dia 6 de gener podeu donar suport al projecte del Fuel Poverty Group (FPG), una xarxa de persones voluntàries que com­baten la pobresa energètica. Una campanya que incentiva les bones accions de les persones, encara que només sigui un dia l'any.

Amb la proposta que arriba de Fuel Poverty Group 'Ajuda’ns a combatre la pobresa energètica amb Kit’s d’eficiència', l'organització convida als donants a arribar a 2.100 euros per distribuir a 60 llars, 60 Kit’s d’eficiència energètica!

Les entitats Ecoserveis i Fabd li donen suport a casa nostra i conviden a participar en la campanya. Cada kit microeficència, valorat en 35 euros, està compost de: dues bombetes de baix consum, viret per sota portes, viret per finestres, regleta amb interruptor, pel·lícula aïllant finestres, temporitzador i termòmetre i higròmetre. Fent un donatiu a aquest projecte permet que 60 famílies puguin instalar el Kit de microeficiència a la seva llar i reduir el consum sense renunciar al confort.

la pobresa energètica és una de les diverses manifestacions de la pobresa i es concentra en la població més vulnerable. A Catalunya, el 23% de la població en risc de pobresa pateix fred a casa a l’hivern

Qui la pateix té dificultats per accedir al consum d’energia. Això té greus implicacions en la vida de les persones, ja que: no poden encendre la calefacció i mantenir la llar a una temperatura de confort, impagaments en les factures de la llum i s’agreugen els deutes, es desenvolupen i empitjoren certes problemàtiques de salut, se'ls talla els subministraments i es queden sense llum, aigua i/o gas.

L'entitat Ecoserveis lliura aquests kits a aquelles persones que pateixen pobresa energètica. Amb aquests materials, la lluita contra la pobresa energètica es reforça.

Els promotors de la campanya prometen recompenses per les aportacions:

10 € – agraïment a la web

15 € – agraïment a la web + invitació pre-estrena vídeo campanya setmana de la pobresa energètica.

30 € – agraïment a la web + invitació pre-estrena vídeo campanya setmana de la pobresa energètica + assessorament per a reduir la factura energètica

L'entitat també organitza dins d'aquest àmbit:

Tallers d'eficiència energètica per abaratir la factura i estalviar energia.

Punts d'informació energètica per a orientar a les persones amb més dificultat per realitzar les gestions bàsiques: persones grans, famílies que no coneixen l'idioma, etc.

Acompanyament tècnic i emocional mitjançant intervencions i seguiment especialitzat de casos individuals especialment urgents o greus.

Defensa de drets i sensibilització perquè l'energia és un dret i no un privilegi.

Entitats promotores: ECOSERVEIS i FABD