Blanes obrirà abans de Nadal un tram del camí de ronda després de deu anys tancat

L'Ajuntament de Blanes obrirà abans de Nadal un nou tram del camí de ronda que uneix Lloret de Mar amb el delta del riu Tordera. Es tracta de la zona que voreja la Cala Bona, i que portava més de deu anys tancada. De fet, el temps ha fet que la vegetació creixés i s'hagués de tancar l'accés als vianants. Ara, amb aquesta recuperació, es fa un pas més cap a l'objectiu de resseguir tota la costa de la localitat amb un camí de ronda.

Prop de 250.000 euros hauran calgut per tornar a habilitar el camí de ronda que Blanes va perdre fa deu anys i que es reobrirà al públic durant el mes de desembre.

Actualment s'està enllestint l'arranjament de la part final de les escales que connecten el camí de ronda a tocar de mar fins el Carrer Fragata, i segueixen pujant fins arribar al mirador de la cala.



El tram que s'obrirà al llarg d'aquest desembre voreja la Cala de Sant Francesc – més coneguda com a Cala Bona –, i arriba just a tocar d'una zona privada. Ara l'ajuntament espera que el propietari s'avingui a permetre el pas pel camí de ronda que ja està construït, però passa per dins de la seva finca. També s'ha previst fer una escala nova que connecti els dos trams.



Coincidint amb la recuperació de la ruta que va des de Cala Bona fins el Mirador de la Cala en direcció a Lloret, l'Ajuntament de Blanes també recuperarà un altre tram de camí de ronda inèdit, que connectarà la cala fins el Carrer de l'Ermita, al costat de l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimutra.