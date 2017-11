Un futur sense nuclears és possible? Jornada ‘Alternatives per un territori energètic’

La trobada de la MADE reunirà a destacats experts del món de l’energia i diverses autoritats que oferiran propostes d’actuació per impulsar una transició de model basada en la diversificació econòmica y en una aposta per les energies sostenibles.

La trobada, que tindrà lloc demà, dia 23, al Teatre La Llanterna, reunirà ponents de prestigi que debatran sobre la transició cap a un model energètic sostenible al nostre territori.

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya celebrarà demà, dia 23, a Móra d’Ebre, la Jornada MADE, que porta per nom ‘Alternatives per un territori energètic’. Aquest fòrum de debat, que tindrà lloc al Teatre La Llanterna, estarà dedicat a analitzar el futur energètic del territori una vegada cessi l’activitat de les centrals nuclears.

La Jornada MADE 2017 aportarà claus de futur tenint en compte la durada limitada de les centrals nuclears, el paper de les quals avui en dia encara és fonamental en l’economia de la Ribera de l’Ebre i la seva àrea d’influència.

El vicepresident del Club de l’Energia i Medi Ambient d’Esade Alumni i Managing Director d’Innogy Spain, Robert Navarro, pronunciarà la conferència inaugural a partir de les 10. Seguidament, hi haurà una pausa cafè, fins que a les 11.15 s’obri la Taula sobre ‘Transició Energètica al Territori MADE’, amb la intervenció de Jaume Morrón, gerent d’Eolic.Cat, i Ferran Tarradellas, director de l’Oficina de la UE a Barcelona. Actuarà com a moderador el delegat de Red Eléctrica de España, Lluís Pinós.

A les 12.30 arribarà el torn per a la Taula sobre ‘Pacte dels Alcaldes’, amb la participació d’experts en medi ambient de la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Tarragona. Moderarà el periodista de Catalunya Ràdio Manel Sastre.

La jornada de debat continuarà amb la conferència de clausura, ‘Claus per a un nou paradigma energètic’, pronunciada pel professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya Carles Riba. Com a presentador de la xerrada hi serà el director de MADE, Jesús Benaiges. L’acte de cloenda, a partir de les 13.30, correrà a càrrec de Joan Esteve, de la Divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN (Institut Català d’Energia).

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya vol promoure una reflexió, des de punts de vista tan rellevants com la sostenibilitat ambiental, les energies renovables, les infraestructures, el desenvolupament turístic i les oportunitats de treball, perquè el territori arribi convenientment preparat al moment en què acabi la vida útil de les centrals nuclears. L’edició d’aquest any reforça l’aposta que MADE ja va iniciar al 2016 amb la Jornada ‘Energia pel futur’, l’èxit de la qual ha fet arrelar aquesta iniciativa.

Mesa d’Alcaldes per al Desenvolupament de l’Energia

La MADE està constituïda pels alcaldes de nou ajuntaments de les comarques de Tarragona: els d’Ascó, Garcia, La Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Vilalba dels Arcs. Actualment la presidència d’aquest organisme l’ostenta l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda. La MADE es va constituir amb l’objectiu de convertir-se en un organisme que creï debat entorn de l’energia i ajudi a buscar a curt i mig termini energies més sostenibles per al territori.