La Creu Roja i la Diputació de Barcelona impulsen el voluntariat amb les persones grans

La Creu Roja i la Diputació de Barcelona impulsen per tercer any la campanya de promoció del voluntariat amb les persones grans, sota l'etiqueta #GransLovers. L'objectiu principal és sensibilitzar a la població sobre la necessitat de prestar una atenció dedicada a les persones grans i augmentar així les sol·licituds per fer-se'n voluntari.

En el que portem d'any, la Creu Roja ha atès ha 5.096 persones grans en tota la demarcació de Barcelona gràcies als 1.766 voluntaris i voluntàries dels programes de gent gran. Les principals tasques que es realitzen són el seguiment a les persones usuàries, tant telefònicament com presencialment a través de visites al propi domicili, la dinamització per fomentar la participació i implicació, els acompanyaments i les mobilitzacions.

Els temes als que es vol posar especial atenció a través del voluntariat són la promoció de la necessitat d'un envelliment actiu, la detecció de situacions de risc i vulnerabilitat amb especial èmfasi en combatre la soledat, i com el voluntariat pot revertir aquestes situacions. A més, es vol informar de la situació en la que es troben les persones grans a Catalunya.

La campanya es duu a terme entre el 15 de novembre i el 10 de desembre i es difòn a través d'un lloc web específic, les xarxes socials (amb l'etiqueta #GransLovers), els canals digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Catalunya Ràdio, la Diputació de Barcelona (DIBA) i la Creu Roja. Per aquests canals, també s'emet el vídeo de la campanya, que mostra les diverses necessitats de la gent gran (https://youtu.be/OVDre6wfCww).

A través d'aquesta campanya, també es donaran a conèixer les accions que la Creu Roja i la Diputació de Barcelona duran a terme en benefici de la gent gran, amb el suport del voluntariat al món local. Les dues institucions volen propiciar espais per reduir la soledat de la gent gran, establir activitats que impulsin l'envelliment actiu, fomentar la participació de les persones grans en espais comunitaris, ajudar a les seves llars i detectar situacions de vulnerabilitat.

Totes aquestes accions s'emmarquen en el conveni de col·laboració signat per la Creu Roja i la Diputació de Barcelona, on també estan previstos projectes de suport alimentari per a infants en risc.

