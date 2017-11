Del 18 al 26 de novembre torna la campanya 'La manduca no caduca'

L'Associació Naturalistes de Girona, s'afegeix així a l'anomenat Giving Tuesday, una acció global que vol ser una alternativa a accions com el Black Friday. Posant en valor el concepte 'donar' vol evitar les pèrdues alimentàries que es produeixen al llarg de la cadena de subministrament d'aliments. L'acció vol generar consciència i reduir el malbaratament alimentari a les llars, supermercats, centres comercials i també en el moment de fer la collita.

Amb aquesta acció es vol donar un impuls a la campanya durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany se celebrarà del 18 al 26 de novembre de 2017. La campanya “La Manduca No Caduca” té el propòsit s'anar programant accions també al llarg de 2018.

El Giving Tuesday, és un moviment a nivell mundial per incentivar i multiplicar les bones accions. És una alternativa solidària al Black Friday i al CyberMonday, que promouen compres abans de Nadal, i té l’objectiu de dedicar un dia internacional a celebrar l’acció de donar, ja siguin aliments, diners, temps a través del voluntariat, objectes de segona mà, etc.És una campanya global que vol promoure la cultura solidària, de la mà d’entitats sense ànim de lucre i de la ciutadania. Va sorgir el 2012 als Estats Units i actualment ja arriba a més de 70 països.

Dades sobre el malbaratament alimentari

L’estudi de la FAO Global food losses and food waste ha cridat l’atenció sobre el fet que cada any 1300 milions de tones de menjar (un terç del produït al món) es perden o malbaraten. Dades escandaloses com que Europa llença 89 milions de tones anuals de restes alimentàries, equivalent a 179 kg per persona i any o que a Catalunya llencem uns 35 kg de menjar per persona i any, volen posar en evidència que alguna cosa està fallant en la cadena de distribució i consum d'aliments i convida a la reflexió. Un 60% del malbaratament es produeix a les llars, més que a la restauració i la distribució d’aliments.