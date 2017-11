Alemanya està disposada a pagar l'excedent d'electricitat als consumidors

Els productors alemanys d'energia estan disposats a pagar als clients que utilitzin electricitat en situacions puntuals que es produeixin excedents de potència. El cap de setmana passat hi havia previsió de vents forts durant més de vint-i-quatre hores, provocant tarifes negatives durant tot un dia, un fet gens usual, d'aquí la innovadora proposta.

Llegim al digital britànic Independent que els operadors alemanys de xarxes d'electricitat es plantegen lluitar per mantenir l'equilibri entre la quantitat d'energia que utilitzen els usuaris de la xarxa en situacions de generació de grans quantitats d'energia eòlica. Quan es dona el cas, es produeixen preus negatius això vol dir que els productors han de tancar les centrals elèctriques per reduir l'oferta o pagar als consumidors per treure l'electricitat de la xarxa.

Els aerogeneradors terrestres representaven gairebé un terç de la potència elèctrica instal·lada a Alemanya a finals de juny. Les previsions són que a finals d'any l'augment d'instal·lacions d'aquest tipus sigui d'un 9 per cent, segons la federació industrial BWE.



L'energia eòlica actualment subministra aproximadament el 10 per cent de l'electricitat d'Europa i s'espera que continuï creixent a mesura que la tecnologia es faci més barata. El cost de l'electricitat dels parcs eòlics marins, una de les infrastructures d'energia renovable més costoses, s'espera que baixi un 71 per cent durant les pròximes dues dècades, segons Bloomberg New Energy Finance.



Més informació