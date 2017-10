Un error informàtic de REE costa més de 4 milions d'euros als usuaris

La pujada rècord del preu de la llum esdevinguda el dilluns passat entre les 7 i les 10 del vespre, no va ser a causa de la sequera o de la falta de vent, aquesta vegada va ser a causa un problema informàtic de Red Elèctrica Espanyola. L'error costarà 4 milions d'euros que hauran d'entomar els 10 milions d'usuaris domèstics acollits al Preu de Venda de Petit Consumidor (PVPC).

Un error en un algoritme de serveis d'ajustament de REE costarà als consumidors domèstics més de quatre milions d'euros. La Comisión Nacional del Mercado de la Energia investiga aquest repunt enorme dels preus que va patir el mercat elèctric el dilluns passat.



Llegim a Cincodias que entre les 7 i les 10 del vespre de dilluns el preu de l'electricitat va assolir un rècord anual de 182,54 euros MWh. Segons el digital, el mercat majorista funciona mitjançant subhastes diàries i intradiarias d'energia (per hores i d'un dia per l'altre) i, en el cas de ser insuficients, l'operador del sistema disposa dels seus propis mercats d'ajust. L'algoritme destinat a gestionar aquests ajustaments va fallar per a les subhastes i dins d'aquella franja horària l'operador es va veure obligat a comprar 5.000 MWh a una cotització molt per sobre de la mitjana.

Segons el diari hi ha qui demana que REE hauria d'assumir el cost, fins i tot la CNMC havia posat en qüestió en diverses ocasions aquest algoritme. Ara la Sala de Supervisió d'aquest organisme ha obert una investigació dels fets i una de les hipòtesis que té sobre la taula és justament el possible error informàtic.