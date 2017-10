Slow Food reclama als governs de la UE que prohibeixin l'ús del glifossat

Slow Food reclama una acció urgent als governs de la UE per tal de rebutjar el permís d'ús del glifossat i retreu que si no és així, s'estaria anant en contra de l'opinió pública ja que no es tindrien en compte els resultats de la Iniciativa Ciutadana Europea 'Stop Glyphosate' que va ser presentada fa poques setmanes i que va aplegar més d'un milió de signatures.

Slow Food assegura que en la reunió mantinguda avui en l'àmbit de la CE sobre el tema, no s'ha arribat a cap acord per a eliminar aquest producte tòxit utilitzat en conreus i jardineria. Destaca que en aquests moments la CE tan sols esta negociant amb els diferents governs la reducció del període de renovació d'ús.

Carlo Petrini, fundador i president d'Slow Food International, afirma: «Avui la veu de més d'un milió de ciutadans europeus i de la societat civil no ha estat escoltada ni respectada. De la mateixa manera, és preocupant que els responsables de la presa de decisions no estiguin actuant per prohibir aquesta substància tòxica. Hi ha proves científiques que el 45% de les terres de cultiu europees contenen traces de glifosat i que les partícules tòxiques són transmeses pel vent i la pluja, contaminant així els aqüífers i danyant les defenses naturals de les plantes, els fongs i els organismes del sòl. Això és una prova de com aquesta substància, afecta el sòl i, finalment, afecta la nostra salut. Els nostres drets encara estan subordinats als interessos de les multinacionals del món de l'agricultura industrial, afegeix Petrini. Produir sense utilitzar glifosat ja és una realitat, es diu agroecologia. No podem estar més convençuts que desfer-nos d'aquesta substància en les nostres dietes és un pas important per mantenir la nostra salut. I això es pot aconseguir canviant el model de producció, adoptant pràctiques agroecològiques.



En un comunicat, Slow Food assegur que el glifosat, comercialitzat des de 1974, va ser classificat el 2015 per l'Agència per a la Investigació del Càncer (IARC) i per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com una substància 'probablement cancerígena per als humans'. Dos mesos després de la publicació de la postura de l'IARC, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va arribar a la conclusió oposada: segons el seu punt de vista, en realitat és 'poc probable que el glifosat suposi un risc cancerigen per als humans . ' No obstant això, l'EFSA basava la seva recomanació en un informe de la UE que copiava i enganxava l'anàlisi d'un estudi de Monsanto, i moltes pàgines d'aquest estudi eren idèntiques a alguns passatges d'una sol·licitud enviada per Monsanto en nom de Glyphosate Task Force (GTF ), un organisme industrial dirigit per la mateixa empresa.



L'agroecologia es basa en la conservació i la gestió dels recursos agrícoles mitjançant la participació, els coneixements tradicionals i l'adaptació a les condicions locals. L'ús de l'agroecologia com a terme científic es remunta als anys 70, però les comunitats rurals de tot el món han aplicat moltes de les seves solucions al llarg de la història. Aquest coneixement arcaic s'ha anat deixant de banda o oblidant sistemàticament amb l'arribada de l'anomenada Revolució Verda, que va introduir un model agrícola basat en l'ús intensiu d'aportacions externes riques en energia, entre ells l'ús massiu de productes químics sintètics en l'agricultura i de maquinària potent a força de combustibles fòssils.



L'organització internacional conclou que aquesta decisió arriba després d'una sèrie d'intents fallits d'aconseguir una majoria qualificada en el Comitè Permanent, dins l'àmbit europeu, i després també en el Comitè d'Apel·lacions el 24 de juny de 2016, ambdós comitès amb representació dels estats membres. El 29 de juny de 2016 la Comissió Europea va renovar l'autorització de l'ús de glifosat fins a la decisió presa avui.

