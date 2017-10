La Diputació de Barcelona signa convenis amb diferents col·legis d'advocats per atendre afectats de les clàusules abusives

Al llarg de les darreres setmanes la Diputació de Barcelona ha signat conveni amb els col·legis d'advocats de Sant Feliu de Llobregat, Sabadell i Vic amb la intenció d'arribar més àmpliament als consumidors afectats per clàusules bancàries abusives d'aquestes comarques.

La Diputació de Barcelona mitjançant el seu Servei de Consum, ha seguit el compromís previ i ha anat signant convenis de col·laboració amb diferents col·legis professionals d'advocats per garantir que els Serveis municipals de consum poden oferir un servei especialitzat d'atenció a les persones afectades per les clàusules abusives de les entitats financeres, així com facilitar la informació respecte al dret d'Assistència jurídica gratuïta.

La informació de com accedir al suport és a través de l'Oficina de Consum de cadascun dels Ajuntaments.

Font: Arxiu SSPC