Perruquers solidaris amb els nens de Sant Joan de Déu malalts de càncer

D'entre el munt d'iniciatives solidàries que es fan arreu del territori hem triat 'El teu cabell és solidari!'. Castellbisbal acull avui la primera edició de la campanya, una iniciativa que vol recaptar fons pels nens amb càncer de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Una vintena de perruquers de Castellbisbal, Terrassa i Sant Boi de Llobregat tallen avui diumenge el cabell i la barba a tots aquells que vulguin col.laborar amb un donatiu de només 8 euros.

La iniciativa ha estat promoguda per dos perruqueries de Castellbisbal, després de participar en una proposta similar a Cambrils i van decidir fer el mateix al seu poble. Nombrosos establiments i veïns ja s’han adherit per col.laborar en aquesta jornada solidària.

L’acte es desenvolupa a La Bassa de Castellbisbal (a prop de l’Ajuntament) de 10 a 14 hores i estarà amenitzat durant tot el matí pels Diables de Castellbisbal i el grup de percussió de Molins de Rei.

Tots els fons recollits es destinaran al programa Hospital Amic de Sant Joan de Déu, que té com a objectiu: fer tan positiva com sigui possible l’experiència dels nens hospitalitzats.