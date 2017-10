Fira de l'autoconsum elèctric aquest cap de setmana a Vic

La Fira de l'Autoconsum Elèctric neix amb la voluntat de promocionar tot tipus d'instal·lacions que permetin reduir les emissions de gasos contaminants i ser autosuficients energèticament, fent especial èmfasi en l'àmbit fotovoltaic i les xarxes intel·ligents i, per l'altra, la 2a edició del Congrés -Fira Fusta constructriva, explorarà totes les possibilitats que té la fusta com a recurs utilitzat en la construcció.

El Recinte Firal el Sucre de Vic serà aquest cap de setmana el marc de la trobada que vol atraure el teixit empresarial vinculat a l'ús eficient dels recursos naturals. Enguany se celebra per primera vegada la Fira de l'Autoconsum elèctric i, alhora, el 2n. Congrés Fira Fusta constructiva.

