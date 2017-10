Tot a punt per la 6a Fira d'Economia Solidària de Catalunya

La #FESC s'ha convertit ja en un certamen de referència anual en l'àmbit de l'economia alternativa i les divereses emprenedories que genera aquest sector. Aquesta fira vol ser el marc per als projectes més innovadors en l'economia social i solidària i posar en contacte els agents socials per a futures cooperacions.

El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre se celebra al recinte de l’antiga fabrica Fabra i Coats la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, la FESC 2017.

La sisena edició de la #FESC girarà a l'entorn de quatre grans eixos des d'on pensar en l'economia alternativa: la comunitat, el treball procomú, la relació amb les diverses institucions i tot el que pugui sorgir de les relacions i projectes amb l'administració pública.

Dins de la programació i, per segon any consecutiu, també es presentaran diverses iniciatives que aborden la tecnologia i la informàtica des de criteris d’economia solidària s’han organitzat en un espai propi en el marc de la FESC: la TecnoFESC! que agruparà estands d'empreses d'aquest àmbit i organitzarà activitats divulgatives. Iniciativa coordinada per SETEM Catalunya, i organitzada per col·lectius Adab1ts, Andròmines, Guifi.net, eXo, Pangea i Jamgo. També hi participen altres entitats i empreses del món de la tecnologia i la informàtica: Collectic (antigament ElTeb), Free Knowledge Institut, Som Connexió, eReuse, The Things Network, Fem Procomuns, CoopDevs, Katuma, Col·lectivaT, Som Mobilitat.

Podeu trobar més informació de tota la programació prevista al web http://fesc.xes.cat i seguint l’etiqueta #FESC2017 a les xarxes socials.