Els flequers reclamen a l'administració i al consumidor una aposta pel pa artesà i pels forns tradicionals

El consum de pa a Catalunya ha disminuït en els dos darrers anys. Durant el 2016, cada català va consumir, de mitjana, 34,65 quilos anuals de pa, un 1,4% menys que l'any anterior. La mitjana europea es va situar en els 60 quilos/persona/any mentre l'OMS recomana menjar-ne 90 quilos anuals per persona.

Coincidint amb el Dia Mundial del Pa, els flequers catalans reclamen al consumidor una aposta del pa artesà de forns tradicionals, i a l'administració una major regulació del sector, davant la competència que els suposa el pa de massa congelada de la gran distribució. En aquest sentit, la fleca tradicional reclama que no es pugui obrir un forn sense tenir formació en el sector, que només puguin estar retolats com a forns artesans aquells que elaboren el seu propi pa, així com campanyes de consum de productes artesanals. El sector també demana que la restauració i les escoles ofereixin pa artesà font al de massa congelada. Tot i això, des de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers es mostren optimistes davant el ressorgiment de la nova flequeria, amb pans d'autor i amb una personalitat pròpia i pans elaborats amb blats de productors del territori, que compten amb una bona acceptació per part del consumidor.

Per celebrar el Dia Mundial del Pa, que es commemora el 16 d'octubre, els flequers i forners catalans porten a terme diferents iniciatives per donar a conèixer i potenciar el consum del pa artesà elaborat per forns tradicionals. El sector de la fleca artesana està integrat a través dels diferents gremis d'arreu del país per unes 1.200 fleques, que representen uns 5.000 punts de venda. El sector dona feina a unes 12.000 persones a Catalunya.



Malgrat el descens del consum dels darrers dos anys, des de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers es mostren esperançats davant la nova corrent amb nous forners que està sorgint en el sector centrada en l'elaboració de pans d'autor i amb personalitat pròpia i en nous projectes per elaborar pa a partir de farines de quilòmetre zero, productes que compten amb una bona acceptació per part del consumidor, segons ha ressaltat el predient de la Federació i president del Gremi de Forners de Lleida, Manel Llaràs, qui ha posat com exemple Jordi Morera, recentment escollit com el millor forner del món 2017. Creiem que el consum de pa en la fleca tradicional i artesana creixerà en els pròxims anys en la línia que estan creixent els nous consumidors que demanden un producte de proximitat, autèntic i un producte elaborat amb respecte cap al medi ambient, ha afirmat Llaràs.



Tot i aquest optimisme, des del sector de la fleca tradicional se senten amenaçats per la gran distribució i, per això, reclamen al consumidor una aposta pel pa artesà de forns tradicionals, enfront al pa de massa congelada, també com a forma per contribuir a dinamitzar ciutats, barris i pobles. Els flequers atribueixen aquest descens del consum de pa a l'increment de la venda des dels darrers 15 anys de pans fets amb massa congelada, com ara les baguets. La gent ha deixat de menjar pa perquè el que compra congelat no li agrada, ha afirmat Manel Llaràs.



En aquest mateix sentit, els flequers demanen a l'administració una definició del producte artesà, que tingui en compte el procés d'elaboració del mateix i que defensi el bon ús de la paraula artesà, ja que molts cops es fa un mal ús d'aquest terme i s'usa com element de màrqueting de venda, segons Llaràs. Així mateix, reclamen regular que ningú pugui obrir un forn de pa sense comptar amb un mínim de formació en l'ofici, com ja succeeix en altres llocs d'Europa. Els flequers també volen que es reguli -de la mateixa manera que es fa a França- la retolació dels establiments que comercialitzen pa, fent que només puguin dur la denominació de 'fleca' o 'forn de pa' aquells establiments que elaboren el pa que s'hi ven, així com més campanyes per fomentar el consum de productes artesans. El sector també demana una major aposta en la restauració pel pa artesà i de qualitat, de la mateixa manera que als menjadors escolars s'ofereixi aquest producte en lloc del pa de massa congelada.



Manel Llaràs ha remarcat, però, que tot i competència de la gran distribució el consumidor segueix apostant per comprar el pa en fleques tradicionals, on es comercialitza el 38,8% de tot el pa que es ven. El 36,5% es despatxa en supermercats i autoserveis; el 11,6%, en botigues de descompte; el 6,9%, en hipermercats, i el 6,7% a través d'altres canals de venda.