Prop de 400 metres de corda i una trentena de gàbies de pescador recuperades del fons marí de Port de la Selva

La neteja del fons marí de la localitat alt-empordanesa ha estat una iniciativa de l'Associació de Pesca Submarina, la Confraria de Pescadors i la International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFUSA) amb el suport de SOREA, després de comprovar durant l'estiu que havia augmentat el nombre de material perdut al fons del mar.

Un equip de dotze submarinistes ha recuperat prop de 400 metres de cordes de pescador del fons marí de El Port de la Selva (Alt Empordà). També s'han trobat una trentena de gàbies que s'utilitzen per guardar el peix, dues boies i cinc pedrals. Bona part d'aquest material ve arrossegat per les corrents marines des d'aigües franceses, tot i que també n'hi ha molt de pescadors furtius que el perden o el llancen per no ser enxampats.

El moll d'en Balleu ha estat el punt de sortida de les sis embarcacions que portaven la dotzena de submarinistes que aquest dissabte s'han submergit a les aigües de El Port de la Selva, per recuperar material de pesca perdut al fons marí. L'activitat ha començat a les nou del matí i ha permès treure de l'aigua fins a 400 metres de cordes, una trentena de gàbies, dues boies i cinc pedrals. L'expedició ha tornat tres hores després d'haver salpat amb tot el material.



Les arts de pesca perdudes suposen un important greuge econòmic per als pescadors i eventualment poden arribar a causar impactes sobre els ecosistemes marins. Cada any, quan acaba l'estiu, els treballadors de la zona veuen com els resultats de la temporada de la nansa es veuen afectats per les inclemències de les tramuntanades sobre les arts de pesca calades, però també per les habituals destrosses causades per una nàutica d'esbarjo en alguns casos inexperta, que obliga a comprar material nou.



El responsable de la Confraria de Pescadors, Manel Parelló, ha valorat molt positivament la col·laboració de les entitats, i ha demanat "més cura" tant a les embarcacions d'esbarjo com a la ciutadania en general a l'hora de preservar el medi ambient.



Tres objectius



La jornada de neteja busca complir amb tres objectius. D'una banda conscienciar als usuaris de la nàutica d'esbarjo perquè siguin més curosos quan naveguen, fondegen o s'amarren, per tal de causar el menor dany possible.



D'altra banda, es pretén que pescadors professionals puguin recuperar el material perdut i a la ciutadania en general per recuperar el medi marí. Finalment, es busca acostar col·lectius inicialment distanciats, com són els de la pesca submarina i la pesca d'arts menors, per així establir lligams que ajudin a millorar la gestió dels espais costaners.

Font: ACN