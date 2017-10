El RACC instal·la punts d'autoreparació de bicicletes a diferents estacions dels Ferrocarrils

L'acord entre FGC i el RACC ha permès la instal·lació de punts d'autoreparació de bicicletes a les cinc estacions metropolitanes. Els Punts Bici són estacions d’autoreparació de bicicletes d’ús lliure i gratuït equipades amb les eines necessàries per fer-hi petites reparacions i tasques de manteniment

El RACC instal·la punts d'autoreparació de bicicletes a diferents estacions de FGC de Barcelona. D’aquesta manera, les estacions de les Línies Metropolitanes de Pl. Catalunya, Gràcia, Sarrià, Rubí i Pl. Espanya ja disposen d’aquests espais per poder autoreparar la bicicleta. Els Punt Bici són d’ús lliure i gratuït i estan equipats amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a les seves bicicletes, com inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes.

La xarxa de Punts Bici del RACC s’està desplegant en punts estratègics de l’àrea metropolitana, on hi ha un alt volum de trànsit de vianants, bicicletes i altres mitjans de transport públic. Els primers Punt Bici es van inaugurar el passat mes de maig a Sant Cugat del Vallès, un d’ells a la plaça Lluís Millet, davant de l’estació d’FGC de Sant Cugat. El RACC s’ocuparà de la instal·lació i el manteniment dels Punt Bici situats a les estacions d’FGC.

En la campanya de promoció, Ferrocarrils promou també els estacionaments i serveis per a bicicletes com el Biciestació a l’estació de Sarrià o la zona d’aparcament per fins a 24 bicicletes i recàrrega de bicicletes elèctriques a l’estació de Sant Quirze juntament amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) i la Fundació Eurecat.