El Districte de l'Eixample convertirà el pati interior d'illa de la Casa Macaya en un nou jardí obert al públic

De moment s'ha licitat el projecte d'urbanització de l'espai que inclou una consolidació de la infrastructura del pàrquing situat al subsòl. L'espai de prop de dos mil metres quadrats facilitarà la connectivitat urbana entre Passeig de Sant Joan i carrer Roger de Flor. El nou espai obert oferirà també una vista inèdita de la façana posterior de l'edifici de Puig i Cadafalch

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat el concurs per licitar les obres del projecte d'urbanització i obertura del pati interior d'illa de la Casa Macaya. Es tracta d'una intervenció que permetrà obrir un nou espai públic singular. De fet serà un nou jardí de prop de 2.000 metres quadrats, que contribuirà també a crear una nova connectivitat urbana i que com a element destacat permetrà la visió de la façana posterior de la Casa Macaya, edifici modernista obra de Josep Puig i Cadafalch situat al passeig de Sant Joan, 108.



L'interior d'illa de la Casa Macaya se situa entre el passeig de Sant Joan, i els carrers Roger de Flor (l'accés al pati es farà pel número 191), Provença i Mallorca, al barri de la Dreta de l'Eixample. Actualment és un espai cobert sense accés directe des del carrer, tot i que és de titularitat pública municipal.



Per obrir aquest interior d'illa cal realitzar diferents intervencions prèvies per fer-lo accessible i segur, intervencions que impliquen, mitjançant un conveni, l'Ajuntament de Barcelona, que promou la iniciativa, l'entitat titular de l'edifici de la Casa Macaya (La Caixa d'Estalvis i Pensions), i el pàrquing situat just a sota del pati (servicios Meridiana). En aquest pàrquing s'ha de desenvolupar prèviament a la urbanització del nou jardí, una obra de reforç i consolidació estructural com a espai públic d'aquest pati.



Pel que fa a l'obra de transformació de l'espai interior, es preveu crear un entorn amb una zona de sauló, una àrea enjardinada, una part central pavimentada, i l'àrea de passatge. L'espai incorporarà vegetació de diferents tipus (arbres, arbustives i herbàcies, flors, i enfiladisses). També mobiliari: bancs i seients, una pèrgola, una font.



Les diferents intervencions previstes per completar aquest projecte suposaran una inversió total de 2.463.873€, amb iva inclòs. Un projecte que vul obrir al públic aquest espai municipal per a convertir-lo en un espai verd i incrementar, alhora, la connectivitat urbana.