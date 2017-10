Les persones que arrosseguen transtorns emocionals arran dels incidents de l'1-O tenen accés a un programa d'ajut

El Conseller de Salut, Antoni Comín, ha visitat aquest dissabte els municipis de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Dosrius, els municipis del Maresme que van patir càrregues policials l'1 d'octubre passat. Comín ha informat als veïns que el Departament de Salut posarà en marxa un programa per atendre a les persones que pateixin trastorns emocionals a conseqüència dels fets de diumenge.

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha anunciat la creació d'un programa integral d'atenció psicològica a les persones amb símptomes de trastorns d'estrès agut i post traumàtic després de les càrregues policials de diumenge.

El titular de Salut ha comentat als presents que l'impacte emocional per a moltes persones que eren en els col·legis electorals en els moments de les càrregues va ser molt fort i per aquest motiu la xarxa de salut mental i d’atenció primària ha d’acompanyar aquestes víctimes per intentar atenuar les seqüeles psicològiques.

Comín ha apuntat que són "milers" les persones que han patit una seqüela psicològica i que cal fer un diagnòstic "precís" i "acurat". Durant la visita a les tres poblacions del Maresme, el Conseller ha celebrat que, malgrat el dol, els catalans tenen ara l'orgull i l'autoestima "més alta".

ACN Maresme