Barcelona i Nova York cerquen conjuntament solucions tecnològiques per facilitar la mobilitat a persones amb dificultats visuals

Barcelona i Nova York obren una crida conjunta a empreses innovadores perquè desenvolupin una solució tecnològica que faciliti moure's de forma segura per la ciutat a les persones amb dificultats visuals

Els finalistes del repte es coneixeran durant l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) que tindrà lloc al novembre a Barcelona i els guanyadors, al desembre



En el cas de Barcelona, es demana a empreses tecnològiques i startups que proposin solucions a la problemàtica específica dels carrers en plataforma única amb un pilot a Gràcia. Les empreses ja poden presentar propostes al web http://nyc.gov/cfi/dot



Barcelona i Nova York han llançat aquesta setmana un challenge conjunt per a empreses per tal de donar resposta a reptes de mobilitat de les persones amb discapacitat visual. En concret, es tracta d'una crida conjunta per tal que empreses innovadores i startups d'arreu del món proposin solucions tecnològiques que facilitin que aquestes persones puguin desplaçar-se, de manera segura i àgil, pels carrers de les grans ciutats.



En la presentació de la campanya, l'alcaldessa Ada Colau destaca que, amb aquets repte "l'administració promou i s'alia amb el talent i la innovació que existeixen a la ciutat, transformant així la manera en què s'encaren la resolució de problemes, creant nous mercats a través d'idees originals que aportin visió de futur a l'evolució i la transformació de les infraestructures i els serveis urbans."



El repte, creat conjuntament per The New York City Departament of Transportation (NYCDOT), i per part de l'Ajuntament de Barcelona per Barcelona Activa i la regidoria de Mobilitat, vol contribuir a potenciar solucions tecnològiques a problemes quotidians de les grans ciutats, i per això es coneixeran els finalistes en el marc de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC), que tindrà lloc a Barcelona al novembre.



El llançament d'aquest challenge és una materialització de la col·laboració iniciada durant el viatge del primer tinent d'alcaldia a Nova York, el març passat. La missió ha servit, des d'aleshores, per impulsar projectes concrets conjunts entre les dues ciutats, amb la complicitat de Fira de Barcelona, aliat estratègic a nivell internacional a l'hora d'impulsar projectes i iniciatives d'empreses vinculades a les tecnologies, d'atracció de talent i inversions i de foment de l'ecosistema emprenedor.



El període de presentació de propostes s'allargarà fins el 2 de novembre. Les empreses participants poden ser de tot el món i aplicar a qualsevol dels dos reptes. Posteriorment un comitè d'experts format per tècnics d'ambdues ciutats serà l'encarregat de validar les propostes. Els finalistes del repte es coneixeran en el marc del SCEWC, i els guanyadors al desembre. El premi consisteix en realitzar un pilot a la ciutat i una dotació econòmica de 40.000 euros.



El repte a la ciutat de Barcelona: els carrers en plataforma única que dificulten el guiatge i la sensació de seguretat de les persones amb discapacitat visual



Aquest repte vol ajudar al desenvolupament d'una tecnologia complementària que assisteixi a les persones amb discapacitat visual a orientar-se durant els seus desplaçaments en el entorn urbà. La nova tecnologia d'assistència ha de permetre que els vianants amb discapacitat visual puguin moure's amb confiança.



Les solucions es desenvoluparan tenint en compte: la configuració de l'espai públic en quant a voreres, punts d'encreuament i passos de vianants; la navegació, el guiatge i l'experiència d'utilització, la comunicació entre l'entorn, la tecnologia i la persona, accessibilitat i usabilitat de la tecnologia, entre d'altres.



A Barcelona existeixen diferents associacions de persones amb discapacitat i l'Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat que ja han col•laborat en diferents experiències per millorar la seguretat de desplaçament per a tothom. Mentre, la ciutat segueix treballant per instal•lar semàfors per invidents i sistemes d'urbanització específics pel guiatge d'aquestes persones a l'espai públic.



La problemàtica específica que es vol afrontar amb aquest repte és la dels carrers en plataforma única a la ciutat de Barcelona. Aquest són carrers urbanitzats a un sol nivell i poden ser amb calçada diferenciada o directament amb una única superfície o paviment. Son carrers en el que la velocitat de circulació està limitada a 10 o 20 km/h i que donat que manquen de vorera segregada vertical amb bordó, dificulten el guiatge i la sensació de seguretat de les persones amb discapacitat visual.



La localització específica que es proposa per estudiar un sistema de guiatge en aquest entorn seria el conjunt de carrers que es troben a l'interior del perímetre definit pels carrers: Gran de Gràcia, Torrent de l'Olla, Nil Fabra i Astúries.