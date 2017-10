El 70% dels recursos estatals destinats a la formació dels treballadors no s'utilitza

La revista '3conomi4' ha presentat un estudi en el que evidencia com només es fa ús d'un 30% dels recursos de què disposen les empreses per a la formació dels seus treballadors. En el mateix informe la revista destaca que només una cinquena part de la població de l'estat té estudis de secundària, xifres que no arriben a la meitat de les dels països de l'entorn. En canvi, la taxa d'atur dels titulats universitaris es duplica.

El Consell General d'Economistes de l'estat espanyol constata que el 70% dels recursos que l'estat espanyol posa a disposició de les empreses per finançar la formació dels seus treballadors no s'utilitza, segons un informe publicat en l'edició número 13 de la revista d'economia '3CONOMI4', editada per aquesta entitat que agrupa als economistes col·legiats. Per dimensió d'empreses, les pimes són les que troben més dificultats per poder gestionar ''àgilment'' l'ús d'aquests recursos. En el mateix informe també es destaca que només el 22% del cens de població espanyola té estudis d'educació secundària, un percentatge que està lluny del 48% on se situa el percentatge entre els països europeus de l'entorn espanyol.

Els economistes destaquen que també s'observa una menor taxa d'ocupació entre el titulats universitaris espanyols en comparació amb els del conjunt de la Unió Europea. Mentre que a l'Estat aquesta taxa d'ocupació és del 78,5% a la Unió Europea s'enfila fins al 84,1%.



La taxa d'atur també és més elevada entre els titulats universitaris espanyols que se situa en el 12,4% mentre que Europa és del 5,5%.



De tots els països de la UE, l'estat espanyol, en xifres del 2015, és el cinquè país amb un menor percentatge (32,9%) de treballadors entre 25 i 64 anys ocupats en llocs de treball d'alta qualificació, mentre que a la UE aquest percentatge és del 40,7%.

ACN Madrid