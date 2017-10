La festa Arrels de Vi BCN s'ajorna en protesta per les càrregues policials

La festa Arrels de Vi BCN prevista per dissabte a Barcelona s'ajorna sense data en protesta per les càrregues policials. L'organització addueix que amb aquesta iniciativa vol posar de manifest la seva "repulsa" a la "violencia" viscuda a Catalunya i assegura que estan al costat de les persones que defensen les seves idees.

La Festa de Verema de la DO Empordà, Arrels de Vi BCN, que s'havia de celebrar aquest dissabte a Barcelona s'ajorna sense data en protesta per les càrregues policials perpetrades per la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant la celebració del referèndum de l'1-O. Els organitzadors manifesten la seva "repulsa" a l'"ús de la violència viscuda a Catalunya" i asseguren que estan al costat de "totes les persones i institucions que defensen lliurement les seves idees, siguin quines siguin".

El certamen s'havia d'ubicar al Museu d'Història de Catalunya i buscava apropar la DO Empordà a la ciutat. Els promotors de la fira recorden que Arrel de Vi, a Sant Martí d'Empúries (Alt Empordà), se celebrarà el 19 i 20 de maig de 2018.

ACN Figueres