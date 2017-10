El Síndic de Greuges intensifica la tasca de defensa de drets durant els pròxims dies amb un servei d’atenció especial

El Síndic ha emès un comunicat sobre el dret a la participació dels infants i adolescents i el pluralisme a les escoles.

El Síndic de Greuges de Catalunya reforçarà els pròxims dies el seu servei de defensa de drets a Catalunya amb un dispositiu especial de cara al cap de setmana i als dies posteriors. Així ho ha anunciat aquest divendres 29 de setembre el síndic, Rafael Ribó, en una roda de premsa duta a terme al Parlament de Catalunya: “Es tracta d’una mesura excepcional i de caràcter preventiu davant el possible increment de situacions en les quals es vulnerin drets fonamentals i llibertats”.

D’aquesta manera, el Síndic vol dotar-se de la capacitat suficient per complir les competències i les responsabilitats que li atorguen l’article 78 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei del Síndic.

Amb independència de les actuacions d’ofici que ja està duent a terme o que pugui obrir en funció dels esdeveniments, el Síndic facilitarà que les persones que ho necessitin puguin presentar queixes i consultes de manera presencial a la seu de la institució, al carrer Lluís Companys, 7, de Barcelona, o per telèfon al 900 124 124 (telèfon gratuït). També preveu la possibilitat de desplaçar-se ell mateix, o personal del seu equip, per supervisar in situ determinades situacions, si escau.

Ribó ha fet una crida a totes les persones que hagin vist vulnerats els seus drets perquè contactin amb la institució, via web a sindic.cat, per telèfon o en persona, i presentin una reclamació.

D'altra banda, en un comunicat el Síndic ha fixat la seva posició institucional, d’acord la Convenció dels drets dels infants i la normativa vigent, pel que fa als drets dels infants i adolescents. D’una banda, amb relació a la comunicació de la Unitat Coordinadora de Menors de la Fiscalia General de l’Estat de 27 de setembre de 2017, sobre les sol·licituds d’autorització dels alumnes per participar en manifestacions (dret reconegut en la Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació, LODE); i, de l’altra, davant de notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre suposades actuacions d’adoctrinament o de manca de respecte a la llibertat de pensament i consciència dels alumnes.