Ryanair amplia les cancel·lacions de vols fins al març del 2018

La companyia Ryanair ha anunciat aquest dimecres que ampliarà les cancel·lacions de vols fins al març del 2018, ja que ha planejat un creixement durant la temporada d'hivern del 4% davant el 9% previst inicialment i deixarà d'operar 25 avions (de 400) entre novembre i març i deu més a partir de l'abril. Això permetrà, afegeix, eliminar el risc de futures cancel·lacions.

L'aerolínia assegura que els passatgers afectats no arriben a 400.000, el que significa menys d'un vol per dia en els 200 aeroports on treballa la companyia, i alguns dels trajectes anul·lats –cap dels quals afecta els aeroports catalans i espanyols- no tenen ni una reserva efectuada.

Segons ACN, Ryanair assegura que s'ha avisat als afectats entre cinc setmanes i cinc mesos abans i que se'ls ha ofert el reemborsament dels diners, rutes alternatives i un val de 40 euros (de 80 si és anada i tornada) per contractar un altre vol amb l'aerolínia irlandesa.

Entre setembre i octubre, 315.000 clients més s'han vist afectats per les cancel·lacions durant aquest setembre i octubre i també se'ls ha compensat amb un val de 40 euros per trajecte. En total, Ryanair calcula que les indemnitzacions per a totes les cancel·lacions tindran un impacte inferior als 25 milions d'euros.



Així mateix, la companyia aclareix que per als passatgers que no hagin rebut cap avís de cancel·lació i que no estiguin afectats per les cancel·lacions o canvis d'horaris no tenen "cap risc" de quedar-se a terra.



Amb tot, Ryanair ha negat que tingui un problema de manca de pilots i que estiguin deixant massivament la companyia i garanteix que disposa d'una ràtio de deu per aparell, tot i que només se'n necessiten quatre per avió.

El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana del Consum, va enviar un requeriment a la companyia, ara fa una setmana, per tal d'assegurar el compliment de les obligacions de la companyia aèria amb els usuaris. L'ACC els exigeix informació sobre les incidències i les mesures correctores a adoptar així com informació sobre el tractament i l’atenció de les reclamacions que es presentin per aquesta situació.