L'ortiga com a base alternativa de productes tèxtils

El conreu del cotó suposa una alta despesa en aigua i plaguicides i té un impacte perjudicial sobre la natura. També els teixits derivats del petroli, fibres sintètiques - polièster o niló - estan consumint aigua i energia per damunt dels límits desitjables. L'impacte social i sobre la salut que es deriva d'aquesta producció fa temps que ens arriba a través de les alertes d'organitzacions ecologistes. Però d'altra banda ens arriben notícies d'alternatives tèxtils sostenibles i innovadores que s'estan experimentant i que cada dia prenen més embestida. Aquesta vegada la protagonista és l'ortiga. Si, els teixits elaborats amb fibra d'ortiga que una marca francesa ha començat a comercialitzar amb força acceptació.

De moment, vestir-se amb consciència suposa experimentar. Fins ara s'ha parlat de la fibra de pinya o la fibra de cànem o lotus, entre d'altres. I en aquests moments la novetat és la fibra d'ortiga. Els promotors, la marca francesa Ethical Nature, asseguren que és una solució viable ja que és un vegetal fàcilment cultivable i té poca necessitat d'aigua, que creix fàcilment a Europa i no requereix l'ús de plaguicides. A més de ser biodegradable i resistent com el lli, la fibra d'ortiga és termoreguladora. Gràcies a la seva fibra buida, aïlla de la calor a l'estiu i protegeix del fred a l'hivern.

No podem deixar d'associar l'ortiga amb les picades d'aquesta planta que qui més qui menys ha patit. Cal dir al seu favor que una vegada la planta es talla i es deshidrata, el seu efecte urticant desapareix completament. La marca francesa Ethical Natural ofereix roba feta el 100% d'ortiga. Vestir de manera conscient, però, continua sent car, ja que la tecnologia per a elaborar aquests teixits encara està poc desenvolupada Recentment, la regió francesa de Lorena va decidir recolzar el projecte New Fiber, que té com a objectiu revitalitzar el sector de "fibres naturals" per a la indústria tèxtil de la regió. Aquest projecte, realitzat per l'Escola Nacional d'Agronomia i Indústries Alimentàries (ENSAIA), té com a objectiu cultivar ortiga, respectant el medi ambient, per produir filats d'ortigues destinats als fabricants de tèxtils.

Més informació