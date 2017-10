La CUS presenta una jornada informativa sobre els crèdits ràpids

Davant d'aquesta situació, la CUS subratlla que no existeix una normativa específica que reguli aquest tipus de producte i recomana molta cura i prudència als consumidors que signen préstecs d'aquest perfil advertit que pot afectar de retruc, la salut.

La publicitat d’aquestes empreses financeres que es fa als mitjans de comunicació i a través de les xarxes és un bon reclam per sol·licitar aquest tipus de producte, sobretot quan existeixen dificultats econòmiques. Els promotors de la jornada plantegen que sovint, la solució als problemes de finançament immediat de petits crèdits poden derivar en greus inconvenients com la falta de fiabilitat, assumir interessos molt elevats, sobreendeutament, vulnerabilitat, depressions, ansietats...

Actualment, aconseguir un préstec econòmic no gaire elevat (crèdits ràpids) es fa amb una gestió molt senzilla i sovint només es pot sol·licitar amb un sol “click”, ja que existeixen empreses especialitzades que sense quasi bé cap requisit, atorguen la quantitat demanada a retornar en un termini bastant curt de temps.

La jornada, organitzada per la CUS, Coordinadora d'usuaris de Salut, Consum i Alimentació , analitzarà aquesta nova tendència social sota el lema 'Crèdits ràpids: Quan la solució es transforma en un problema'.

El dijous 5 d'octubre se celebrarà al Palau Robert de Barcelona una jornada divulgativa sobre els efectes que està produint en diversos sectors de la població les facilitats que han reprès les entitats bancàries en la concessió crèdit ràpids. Diversos experts analitzaran la publicitat de les empreses financeres, els reclams vers uns consumidors que poden arrossegar problemes de sobreendeutament o, fins i tot, la repercussió en la salut de les persones com casos de ludopaties i jocs en línia.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació