El Ministeri de Foment obre un expedient informatiu a Ryanair per la cancel·lació d'almenys 1.500 vols en sis setmanes

El Ministeri de Foment ha obert un expedient informatiu a Ryanair després que la companyia irlandesa anunciés la cancel·lació d'entre 1.500 i 2.000 vols en les pròximes sis setmanes amb l'objectiu de millorar la puntualitat. En un comunicat, el Ministeri explica que ha sol·licitat informació detallada a la companyia sobre els seus plans en la programació dels vols amb origen o destinació a l'Estat i ha dit que seguirà "l'estricte compliment dels drets dels passatgers". Des de dissabte, Ryanair ha cancel·lat 20 vols a l'Aeroport de Barcelona i un al de Girona, la majoria trajectes d'anada i tornada. Als passatgers afectats, Ryanair els ha ofert la possibilitat de recuperar el 100% de l'import del bitllet o reubicar-los en vols posteriors

Dissabte, només es van anul·lar dos vols entre Dublín i Barcelona i viceversa; diumenge vuit entre la capital catalana i Màlaga, Budapest, Paris Beauvais i Londres Stansted d'anada i tornada i un entre Brussel·les Charleroi i Girona, també en els dos sentits; i aquest dilluns entre el Prat i Porto (dos per sentit), Dublin, Londres Stansted i Milà. D'altra banda, per a aquest dimarts s'esperen deu cancel·lacions més entre Barcelona i Fez, Paris Beauvais, Torí i Maó.

El Ministeri de Foment, a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha publicat a la seva pàgina web una nota informant dels drets de tots els passatgers de Ryanair que es vegin afectats per les cancel·lacions.



Per la seva banda, l'associació de consumidors Facua ha denunciat l'aerolínia davant d'aquest organisme, a qui ha reclamat que li obri un expedient sancionador per l'anul·lació massiva de trajectes amb l'objectiu de recuperar la puntualitat després de les vagues, condicions meteorològiques i augment de vacances de pilots i personal de cabina. En aquest sentit, Facua ha considerat que aquest argument és "inacceptable" i critica que justifiqui els retards en base a unes circumstàncies "previsibles" com és l'organització a nivell intern de la companyia.

ACN Barcelona