Més de 400 persones han participat aquest cap de setmana a la verema solidària

La campanya porta recaptats 16.510 euros, un 80% més que a la 1a edició, i espera aconseguir duplicar els recursos destinats enguany a entitats socials dels territoris on es desenvolupa, Penedès i Empordà. Dimecres s’obrirà una nova campanya d’inscripcions per a la quarta i darrera acció de verema d’enguany, al Celler Cooperatiu d’Espolla, a l’Alt Empordà, i per altres activitats a la primavera

La verema solidària va reunir un total de 420 persones aquest cap de setmana les dues accions de verema per tallar amb l‘exclusió social que tenia programades al Penedès. Celler Credo i Raventós i Blanc van ser els amfitrions, dissabte i diumenge, respectivament, d’unes jornades en què el conreu biodinàmic, la collita a mà i trepitjada del raïm, amb fi de festa musical.

Va obrir el cap de setmana dissabte Celler Credo, on 172 persones van aplegar-se per participar en diverses activitats en torn a la vinya i el vi, conèixer les entitats principals beneficiàries de Verema Solidària enguany, i gaudir d’un dinar a l’aire lliure. I diumenge, Raventós i Blanc va acollir 248 persones, amb el mateix fil conductor, si bé cada celler

va oferir experiències diferents reflectint la particular manera de fer i de ser de cada equip. En ambdós casos, els nens van tenir algunes activitats específiques, trepitjant raïm a grans tines, i els amants de la natura van poder conèixer i entendre moltes de les tècniques i pràctiques que aquests cellers han recuperat per aconseguir un equilibri amb

l’ecosistema propi de les seves finques.

Els participants van aprendre de les propietats del xarel·lo, varietat de raïm icona del Penedès, al mateix temps que collien el raïm acompanyats per sommeliers i experts del món vi del propi celler. Xerrades amb enòlegs, biòlegs altres experts en natura els principis de la biodinàmica i diversos programes que fan de tots dos cellers una peça activa i dinàmica en la recuperació de biodiversitat al seu territori.

Es va tractar de la importància de protegir i recuperar els ratpenats a la zona o el conreu amb l’euga Nitouche, per exemple, al Celler Credo; i el paper de les gallines i els burros en el conreu a Raventós i Blanc, o com el llac que forma part de la seva finca atrau i contribueix a sustentar espècies com el gripau “tòtil”, el corb marí i moltes altres.

Con a punt final de la jornada, els participants van compartir un tast de vins i dinar amb representants de les entitats beneficiàries dels fons que entre tots han contribuït a recaptar: Mas Albornà, del Penedès, i Fundació Astrid-21, de Girona-Empordà.

A data d’avui, Verema Solidària porta recaptats 16.510 euros mitjançant la campanya de micromecenatge oberta a www.goteo.org, un 80% més que a la primera edició, a Finca Parera. La xifra actual suposa un 366% per sobre de la recaptació mínima que s’havia fixat, i entra al compte enrere de la quarta i darrera acció de verema, que tindrà lloc al

Celler Cooperatiu d’Espolla, a l’Alt Empordà.

Dimecres 20 de setembre s’obrirà una nova campanya d’inscripcions a la quarta i darrera verema, que tindrà lloc a l’Alt Empordà, i a altres opcions igualment exclusives, que s’han ampliat. Entre les activitats sense anar a vinya, l’estrella indiscutible és la sessió de tast maritdat amb en Josep Roca, un dels millors sommeliers del món, de la que s’ha acordat obrir 10 places més atès que es van exhaurir al primer micromecenatge. També es poden reservar ampolles dels vins solidaris que s’elaboraran, o simplement per fer una aportació de suport a la campanya.

A la web www.veremasolidaria.org es trobarà la informació sobre les diferents opcions disponibles per “tallar amb l’exclusió social”.

La iniciativa està organitzada per l’associació Impulsa Fundraising, gestora global de Verema Solidària, especialista en captació de fons per a entitats del tercer sector, amb la col·laboració indispensable dels cellers amfitrions de cada edició. Al 2017, aquests cellers son: *La vinyeta, Celler Credo, Raventós i Blanc i Celler Cooperatiu d’Espolla.