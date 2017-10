El projecte sèpia es consolida i aquest any multiplica per sis els exemplars recuperats

El Projecte Sèpia es va iniciar fa dos anys a l'Escala amb l'objectiu d'afavorir la reproducció d'aquesta espècie, gràcies a la incubació d'ous que per error es trobaven enredats en les xarxes dels pescadors i s'acabaven perdent. Aquest any la recuperació s'ha multiplicat per sis envers l'any passat. L'edició d'enguany s'ha fet en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala i s'han creat les jornades gastronòmiques de la sèpia.

El Projecte Sèpia és una iniciativa que pretén recuperar exemplars d'aquesta espècie i la del calamar a les diferents zones del litoral empordanès. Des d'un començament, ara fa dos anys, hi col·laboren els pescadors de l'Escala i de l'Estartit. Enguany aquesta col·laboració ha permès enguany salvar un total de 762.786 exemplars, que haurien mort en ser retirats de les xarxes de pesca.

Enguany també ha augmentat el nombre d'incubadores, un total de dotze i vuit vivers, on s'han encabit totes els ous que els pescadors han pogut recuperar de les seves xarxes. El projecte s'ha marcat com a horitzó l'any 2019, moment en el qual els pescadors haurien d'esdevenir autònoms i poder continuar ells mateixos amb la tasca.

El projecte no només s'ha limitat a làmbit de reproducció i recuperació de l'espècie si no que s'ha estès també a l'entorn educatiu, el turístic i l'econòmic. S'ha implicat les escoles de la zona i s'han instal·lat sepieres visitables a l'Escala i l'Estartit per facilitar que el públic en general pugui acostar-se a la importància del projecte.

El projecte inclou la creació d'una etiqueta distintiva per als pescadors implicats amb el Projecte Sèpia que aporta garantia de proximitat i de suport a la iniciativa. A conseqüència d'això enguany es va fer una prova pilot de venda directa vinculada a la primera edició de les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia que es van fer a l'Escala al juny.

