La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es clourà aquest divendres 22 amb el Dia sense Cotxes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha programat un any més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (#mobilitat2017) en la que se celebraran un munt d'actes arreu del país del 16 al 22 de setembre tots relacionats amb la promoció d'hàbits més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric. L'edició de 2017 també vol visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Mobilitza’t per un aire més net!’, la Setmana enguany posa èmfasi en millorar la qualitat de l'aire que respirem.

En la majoria de municipis catalans es programaran durant aquesta setmana activitats vinculades a la conscienciació de la necessitat d'una mobilitat menys contaminant i més beneficiosa per la nostra salut. Algunes de les activitats que hem triat:

A la ciutat de Barcelona la programació es clou divendres 22 amb la celebració del Dia sense Cotxes. Al llarg del dia, arreu de la ciutat hi haurà alguns carrers tallats al trànsit, com la via Laietana o el carrer Gran de Gràcia. Al districte de Sants-Montjuïc, hi ha programades activitats per a tothom durant tot el dia, però els talls de trànsit tenen lloc a la tarda: al Poble-sec, el carrer de Vila i Vilà estarà tancat de 15 a 21 h amb un circuit per a cadires de rodes i bicicletes; a Sants, el carrer de Joan Güell es talla de 15 a 23 h amb activitats disteses al mig del carrer com lectura, música, art...

També aquest Dia sense Cotxes L'Hospitalet de Llobregat recuperarà dos vials per als vianants al barri del Centre amb un tall al carrer Prat de la Riba cantonada amb la rambla Just Oliveras i un altra al carrer Provença, entre Riera de la Creu i la rambla Marina. La ciutat també ha organitzat tallers de conscienciació sobre mobilitat sostenible i activitats per a petits i grans a la rambla Marina. Els actes començaran, però, el dia 17 amb la Pedalada popular de Bellvitge.

També a la ciutat de Girona més de 1.570 alumnes d'escoles locals participaran el divendres 22 de setembre en el Dia sense Cotxes. En l'activitat 'Ens formem al carrer, transformem el carrer', els estudiants deixaran les aules per sortir en zones properes als seus centres per a fer hi diferents activitats lúdiques.

Sota el lema, compartit amb la Generalitat, ‘Mobilitza’t per un aire més net!’, la Setmana del 2017, a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també reforça el potencial de la mobilitat intel·ligent a l’hora de contribuir al desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, es promouen els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic. D’aquesta manera, es posa en relleu els beneficis que comporta per a la salut moure’s sense utilitzar vehicles propulsats amb combustibles fòssils.

