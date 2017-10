Cop a les comercialitzadores elèctriques alternatives amb l'obligació d'incloure el bo social a la factura

Perilla el futur de les petites companyies comercialitzadores i cooperatives alternavies que van néixer com a contrapartida a les grans elèctriques, després que el Tribunal Suprem, a instàncies de les elèctriques tradicionals, obligués al govern central a regular de nou el bo social. Amb la nova legislació aprovada pel Ministeri d'Energia, el cost del bo social s'ha de repartir entre totes les companyies en funció dels contractes que gestionen. Un sistema del que es lamenten els petits distribuïdors ja que consideren que seria més equitatiu que el repartiment fos per quilowatts venuts.

Un article que publica lainformacion.com assegura que empreses com Holaluz, o les cooperatives GoiEner i Som Energia s'han vist obligades a repercutir el cost del bo social als seus clients. A resultes de la decisió del Ministeri d'Energia de distribuir el cost -250.000.000 d'euros anuals- entre totes les companyies que venen electricitat en el mercat lliure (14 milions de clients) i no només entre les grans empreses, com passava fins l'octubre de l'any passat.



Des de 2013, societats com Holaluz (100.000 clients), Zencer, Som Energia, Solabria (antiga Enerplus) o Goiener es van oferir com a alternativa a les grans companyies tradicionals oferint tracte personal, tarifes més barates, més oferta d'energies renovables i, sobretot, transparència. Ara, els petits actors en el mercat elèctric tenen problemes. El Tribunal Suprem, a instàncies dels recursos interposats per les grans elèctriques.



El reportatge recull l'opinió de Gabriel Moreno, alt càrrec de Solabria, en el sentit que "una cooperativa amb 35 contractes de clients domèstics pot arribar a pagar més que una companyia que es dediqui a proporcionar energia a 20 grups industrials". I es pregunta si hagués estat més just fer el repartiment de costos en funció dels quilowatts venuts? Les petites empreses creuen que si.



Les conseqüències per a les petites empreses poden ser importants. Ja ho són pel desgast d'imatge. Holaluz reconeix que alguns dels seus clients s'han queixat pel nou cost del bo social, que els ha suposat incrementar 0'5 euros per mes la factura. "El cost de bo pot qüestionar la viabilitat de les petites empreses" conclou el president de Solabria, David Irizabal. I amb elles, tot i que Irizabal no ho diu, iniciatives que obren camí cap a una altra forma de consumir energia.



