L'ICAEN publica les bases per ajuts a instal·lacions vinculades a l'energia solar

La Generalitat ha publicat les bases reguladores d’una línia d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin convertir els sostres i terrats dels habitatges en la seva principal font d’energia. El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), destinarà 360.000 euros a facilitar que les famílies i comunitats de propietaris puguin instal·lar bateries d’ió-liti que emmagatzemin l’energia elèctrica que generin les plaques fotovoltaiques que hi estiguin associades. Els ajuts seran de fins al 70% del cost de la bateria i equips associats, amb un màxim de 5.000 euros per instal·lació.

L’Institut Català d’Energia ha llançat aquest estiu una campanya audiovisual de difusió de l’autoconsum fotovoltaic a través de xarxes socials, amb l’objectiu d’explicar-ne els avantatges i desmuntar els falsos mites, i animar a la ciutadania a aprofitar l’energia del Sol per generar i consumir energia elèctrica a casa seva. L’autoconsum fotovoltaic és legalment i econòmicament molt interessant alhora que permet que Catalunya avanci cap a la sobirania energètica.

Sota el lema “Produeix i consumeix la teva pròpia energia, l’autoconsum t’ho permet!”, l'acció pretén lluitar contra el desconeixement dels ciutadans, que és una de les barreres que dificulten la generalització de la pràctica de l’autoconsum, i que s’agreuja per la complexitat normativa pròpia del sector elèctric estatal.

La instal·lació de bateries maximitza l’aprofitament de l’electricitat que es pot generar als habitatges a partir de l’energia solar, ja que permet emmagatzemar-la i utilitzar-la en qualsevol altre moment, encara que no hi hagi Sol. Per això, i amb la voluntat que l’autoconsum es generalitzi a Catalunya, l’ICAEN atorgarà ajuts de fins al 70% del cost de la bateria i equips associats, amb un màxim de 5.000 euros per instal·lació.

La mesura està dirigida tant a particulars com a comunitats de propietaris, de manera que puguin aprofitar els terrats i els sostres dels seus habitatges per generar electricitat per a la seva llar o per a les zones comuns dels edificis. L’objectiu és que els ciutadans cada cop tinguin més capacitat per produir i gestionar la seva energia, que aquesta sigui d’origen renovable i que la generació d’energia estigui cada cop més distribuïda sobre el territori.

