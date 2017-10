Admesa a tràmit la primera demanda col·lectiva contra BBVA pel IRPH de las hipoteques

Catalunya i Euskadi són els territoris que acumulen un major nombre d'afectats per la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH com a mètode de càlcul per determinar l'import dels interessos a abonar. Segons dades recentment publicats, entre mig milió i un milió d'hipoteques subscrites a Espanya utilitzen aquest índex que de forma reiterada i cada vegada més habitual ha estat considerat abusiu i, per tant, nul per diferents jutjats d'instància de tot l'Estat i audiències provincials .

El Jutjat del Mercantil 2 de Bilbao ha admès a tràmit la demanda col·lectiva interposada per ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, contra BBVA per la comercializacióin d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH.



La subscripció d'aquest tipus de préstecs hipotecats va ser una pràctica gairebé generalitzada en el consell d'entitats com BBVA, on es presentava l'IRPH als clients com un índex més estable i menys subjecte a possibles fluctuacions que l'Euribor habitual. Un argument que els anys van demostrar que era fals i que era lesiu per als interessos dels clients en estar permanentment situat per sobre del propi Euribor, amb un comportament similar a l'euríbor en els increments però, per contra, no recollia cap dels descensos que havia tingut l'euríbor en nivells històricament baixos al llarg dels últims anys. Així, per exemple, l'any 2013 l'IRPH era 3,3 punts superior a l'Euribor; el 2014, 2,6 punts superior i en 2016, amb l'Euribor situat en valors negatius, l'IRPH se situava 1,96 punts per sobre.



A banda del perjudici als clients que van subscriure aquest índex per veures obligats a pagar interessos més elevats, la demanda recull el fet que ja en 2013 les autoritats europees van obligar el govern espanyol a derogar els antics IRPH-Caixes i IRPH-Bancs en considerar que es tractava d'índexs susceptibles de manipulació per part de les mateixes entitats i que la seva comercialització es va fer amb falta de transparència per no reconèixer la seva veritable naturalesa i el risc d'afrontar pagaments més elevats que en relació a l'Euribor.



L'advocat de Col·lectiu Ronda Oscar Serrano, que ha exercit la direcció lletrada del procediment, s'ha felicitat per l'admissió a tràmit de la demanda. Segons el lletrat, «els jutjats han provat reiteradament el caràcter netament abusiu de l'índex IRPH i l'opacitat amb la que entitats com BBVA han realitzat la seva comercialització entre els uns clients que no tenien manera de saber que l'IRPH anava a perjudicar greument els seus interessos. Sobre aquesta qüestió, la legislació és molt clara: si l'IRPH es considera abusiu, els seus efectes han de ser nuls des del primer moment en què es van desplegar i, per tant, correspon la devolució de la totalitat dels diners abonats en concepte d'interessos calculats sobre la base d'aquest índex ».

