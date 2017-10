El rebut de la llum és aquest agost un 5'6% més car que un any enrere

La federació d'associacions de consumidors Facua denuncia la passivitat del Govern central davant de l'encariment del rebut de la llum que pateixen els usuaris 'víctimes d'un oligopoli que en lloc de competir, especula amb les tarifes'. L'entitat reclama la baixada de l'IVA de l'electricitat i la intervenció del sector.

Facua assenyala que després de la baixada mensual de l'0,8% en el rebut de l'usuari mitjà que es va produir al juliol, aquest últim mes ha quedat congelat. Al juny va pujar un 1,2% i al maig un altre 0,8%, després que a l'abril no hi hagués pràcticament variació mensual. Al març es va produir una baixada del 6,8% i al febrer una altra del 13,3%. Al gener va pujar un 9,4%.



L'associació denuncia la passivitat del Govern davant de la persistent pujada del rebut de la llum que pateixen els usuaris i insisteix en reclamar la baixada de l'IVA de l'electricitat i la intervenció del sector, per tal que sigui l'executiu central el que fixi periòdicament una tarifa assequible.



Amb les tarifes PVPC de l'1 al 31 d'aquest agost, l'usuari mitjà (366 kWh de consum i 4,4 kW de potència contractada) pagarà 71,82 euros, davant dels 68,01 euros d'agost de 2016.



El preu mitjà del kWh aquest agost ha estat de 14,38 cèntims (11,31 més el 27,19% d'impostos indirectes), un 8,7% més car que el mateix mes de 2016. El gener passat va arribar a situar-se en 18,75 cèntims (14,74 més impostos).



Facua denuncia que el Govern està protegint els interessos de l'oligopoli energètic i lamenta que el ministre d'Energia. Álvaro Nadal, es negui a prendre mesures davant de les tarifes tan elevades i els dramàtics nivells de pobresa energètica per no perjudicar les empreses del sector, que l'any passat van augmentar un 9% els seus beneficis: més de 5.463 milions d'euros.



L'associació reclama la intervenció del sector perquè sigui l'executiu el que fixi periòdicament una tarifa assequible, ja que, denuncia, el sistema de fixació de preus existent en el mercat de la generació espanyol fomenta l'especulació i els abusos. L'entitat afegeix en un comunicat que, ara per ara, és el sector elèctric el que té intervingut al Govern, la política energètica està més orientada a protegir els interessos de les companyies que els dels usuaris.



L'associació de consumidors demana també la baixada de l'IVA que s'aplica a l'electricitat, el 21%, impropi d'un servei essencial.