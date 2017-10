La Generalitat treu a concurs el subministrament de queviures per als albergs

La Generalitat ha presentat el concurs públic per al subministrament de queviures als 13 albergs de la Xanascat, les bases del qual contemplen premiar els productes de proximitat, de qualitat diferenciada, de producció ecològica o integrada i etiquetats en català. L’Agència Catalana de Joventut és la que coordina la licitació per un valor de més de 6 milions d'euros durant 4 anys.

La Generalitat ha presentat el concurs públic per al subministrament de queviures als albergs de la Xanascat, que premiarà els productes de proximitat, de qualitat diferenciada, de producció ecològica o integrada i etiquetats en català. L’Agència Catalana de Joventut (ACJ) licitarà aquest expedient de contractació, per un Import de 6.199.207,44 euros que correspon al període de 4 anys comprés entre l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2021 i segons la previsió dels 13 albergs amb cuina pròpia gestionats per l’ACJ, que suposen més d'1 milió d’àpats anuals. El document incorpora un redactat que compromet a subministrar productes de Catalunya en cas que n’hi hagi, garantint l’ús de productes locals en una gran majoria de casos.

També, valora més de 120 Denominacions d’Origen Protegides (DOP), Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), Marca Q, de producció ecològica o integrada, l’etiquetatge com a mínim en català i que l’ús de productes frescos sigui de proximitat, és a dir amb un sol intermediari o de venda directe. El text incorpora també el corpus de la cuina catalana en el seu receptari i en els productes de cinquena gamma.



La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret han presentat la iniciativa destacant que "cada any passen pels albergs de la Xanascat més de 150.000 usuaris i se serveixen un milió d'àpats", motiu pel qual han dit que "és un bon moment per apropar els actius gastronòmics de casa nostra i divulgar la nostra cuina des de la vessant social i cultural".



ACN Barcelona