Té dret la comunitat Inuit a sobreviure alimentant-se de foques? Un debat polèmic que recull 'El Documental del Mes'

Angry Inuk (Inuit enfadat), Secció Oficial Panorama a la 20ª edició del Festival DocsBarcelona: la pel·lícula que per fi dona veu al poble inuit per defensar-se dels prejudicis culturals que envolten el seu particular estil de vida. És la caça de foques un luxe o una necessitat? La pressió que les grans organitzacions ecologistes han exercit sobre la comunitat inuit prohibint la caça de foques ha malmès l'economia d'aquest poble ancestral. Seran capaços d'alçar la seva veu i ser escoltats? "Necessitem frenar el prejudici cultural que se'ns imposa en no poder beneficiar-nos del nostre entorn natural sense haver de perforar el sòl... Això és el que realment volem com a poble".





Les foques són un dels principals símbols de l'activisme internacional pels drets dels animals. Paradoxalment, però, existeixen informacions contradictòries sobre si les foques estan o no en perill d'extinció. En qualsevol cas, la seva imatge d'éssers dolços i vulnerables s'ha utilitzat com a element de màrketing per a grans campanyes ecologistes passant per alt que són també l'aliment bàsic i un dels fonaments de l'economia dels inuit, coneguts indegudament com a "esquimals", el poble indígena que habita les tundres del nord del Canadà, Alaska i Groenlàndia, una de les regions climàticament més dures i perilloses del planeta.

La sorollosa lluita de les grans organitzacions ecologistes per erradicar la matança de foques al món ha sembrat una ombra en la forma de vida d'aquesta comunitat que, degut a la seva naturalesa silenciosa, no ha tingut mai veu en el debat públic. El seu reclam és clar: una economia sostenible al voltant de les foques és l'única manera de salvar la zona del planeta en la que habiten, rica en minerals i amb un atractiu ineludible per a les grans multinacionals del petroli i el gas.

Per donar veu al caçadors, famílies i treballadors, la directora inuit Alethea Arnaquq-Baril ha seguit el seu poble a la regió de Nunavut, la més extensa de Canadà, i concretament a la localitat de Kimmut, on la caça de foques és essencial per a la seva supervivència.

Ara que es compleixen 95 anys de Nanook of the North (Robert Flaherty, 1922), considerat el primer documental de la història, on es mostrava la lluita dels inuit contra les dures condicions de vida per sobreviure a l'Àrtic, arriba Angry Inuk i ressitua la lluita per la supervivència de la mateixa comunitat en l'element que els ha criminalitzat des de fa anys. Podrà aquest petit poble conservar la base de la seva economia i alimentació? És possible explicar al món que la pell de foca no és un només un luxe en la societat de consum?

