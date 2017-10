Cinc cellers del Penedès s'associen per a produir llevats ecològics de les pròpies parcel·les

El projecte Ecollevat vol assolir la producció d'un llevat ecològic destinat a l'elaboració de vins escumosos. Cinc dels cellers més reconeguts del Penedés s'han associat al projecte per aconseguir llevats autòctons de les seves parcel·les i multiplicats amb matèria primera ecològica.

Un projecte que neix per a cobrir la necessitat de les empreses que aposten per elaborar vins i caves ecològics com a millora de la competitivitat qualitativa en el sector. Liderat pel celler Juvé & Camps i coordinat per INNOVI, l'equip d'estudi està format per Torelló Llopart, Gramona, Freixenet i Segura Viudas.

L'objectiu del projecte és diferenciar el seu producte a través de la utilització de la biodiversitat de microorganismes existents en les seves parcel·les. A més, també es pretén obtenir llevats ecològics de comportament conegut per a elaborar productes eco/bio; incrementar el control sobre la fermentació i millorar la concentració de llevats actius per a subministrar als cellers en la seva aplicació industrial immediata.

Amb aquest projecte es vol diferenciar i personalitzar els vins i caves d’alta gama de cadascun dels cellers participants mitjançant l’ús de llevats autòctons. Es tracte d'obtenir llevats ecològics de comportament conegut per a l’elaboració de vins i caves eco/bio i, alhora, incremar el control sobre la fermentació.

A mig termini es pretén la incorporació d’un llevat o més amb possible certificació ecològica: P29 (propietat de l’INCAVI) i alguna altra soca que es decideixi en el marc del projecte. Tot plegat ajudarà a l'aprofundiment de la singularització dels vins i a la incorporació d’un tret diferencial de sostenibilitat i autenticitat en els productes.

Aquest Projecte està co-finançat pel fons FEADER de la UE i el DARP de la Generalitat de Catalunya, a través del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

