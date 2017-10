Brasil desactiva una reserva natural de 4 milions d'hectàrees per a fer recerca de minerals

El que sorprèn als activistes de l'ong WWF Brasil que han llançat l'alerta és la manca de diàleg i transparència del govern que, a través d'un decret, obre una àrea de mineria que retira la protecció de pobles indígenes i de les unitats de conservació de potencial ecològic rellevant al cor mateix de l'Amazònia.

El Govern brasiler ha autoritzat aquesta setman l'extinció d'una reserva natural de més de 4 milions d'hectàrees a l'Amazònia per permetre l'exploració de minerals a l'àrea, van informar avui fonts oficials.



El Diari Oficial de la Unió de Brasil va publicar dimecres passat un decret que extingeix la Reserva Nacional de Coure i Associats (Renca). La zona inclou nou àrees protegides: el Parc Nacional Tumucumaque, l'Estat de Paru Boscos i Amapá, la Maicuru Reserva Biològica, l'estació de Jari ecològica, la Reserva de Extracció Riu Cajari, Reserva de Desenvolupament Sostenible Rio Iratapuru i les Terres Indígenes Waiãpi i Rio Paru d`Este.



La reserva va ser creada el 1984 per la dictadura militar brasilera, que pretenia explorar coure a la regió, cosa que finalment no es va produir i que va impedir l'actuació de companyies mineres a la zona. La Renca està considerada d'alt potencial per a l'exploració d'or, a més de ferro, manganès i tàntal.



El Govern brasiler debatia des d'inicis d'any l'extinció de la Renca dins del seu pla per ampliar el sector mineral del país. Segons el decret signat pel president Michel Témer, l'extinció de la reserva ha de respectar les normes de preservació ambiental. "L'extinció que tracta l'article n.º 1 no impedeix l'aplicació de la legislació específica sobre protecció de vegetació nativa, unitats de conservació de la naturalesa, terres indígenes i àrees en una zona fronterera", assegura el text.



Segons el Ministeri de Mines i Energia, van ser detectats 250 processos per a activitats minerals en el territori de la Renca, dels quals el 20% són anteriors a la creació de la reserva.



Diverses organitzacions ambientals ja van expressar la seva oposició a la mesura, per la presència de reserves naturals i tribus indígenes a la regió. Segons l'ONG WWF Brasil, els estudis per a exploració mineral estaven prohibits en el 69% de tot el territori de la Renca.

